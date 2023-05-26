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持优待证咋刷卡乘车？非洛阳户籍能否申领优待证？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.28 08:27

　　持优待证如何刷卡乘公交、地铁？优待证的金融功能如何激活？非洛阳市户籍人员能否在我市申领优待证？近日，不少市民咨询优待证有关事宜。26日，记者带着这些问题，前往市退役军人事务局采访。

　　优待证金融功能这样激活

　　市退役军人事务局相关负责人介绍，经前期公交、地铁等部门积极调试，自2023年7月1日起，我市退役军人和其他优抚对象本人，持河南省统一制发的优待证乘坐洛阳市内公交、地铁可实现免费刷卡通行，提升了服务的便捷性和便利性。需要注意的是，刷卡乘车之前需要激活优待证的金融功能。

　　优待证金融功能激活步骤为，持优待证人员携带本人有效身份证和优待证，到开户银行的任意网点柜台(智能柜员机)办理激活业务。激活业务不收取任何费用，正常使用不收取年费。

　　持激活后的优待证可刷卡免费乘公交、地铁

　　自今年7月1日起，退役军人和其他优抚对象使用已激活的优待证可通过刷卡形式免费乘坐市内公交、地铁，卡内余额不受影响；未激活的优待证，系统将无法识别，不能享受免费乘车政策。

　　优待证仅限退役军人和其他优抚对象本人使用，不得借用、冒用，享受交通优待情况将纳入个人信用体系，公交、地铁等部门将开展人工核验抽查，若发现违规使用优待证情况将列入黑名单。

　　非洛阳市户籍人员也可在洛申领优待证

　　高先生是退役军人，户籍在安徽省淮北市，目前已安家洛阳，其能否在我市申领优待证？

　　“高先生可以在我市申领优待证。”上述负责人介绍，根据要求，外地户籍在洛常住退役军人可到居住地的乡镇(街道)退役军人服务站申请办理优待证，需要提供我市公安部门制发的居住证、我市缴纳2年以上社保证明材料、本人在我市房产证明其中之一，以及本人身份证、退役证件等。有工作单位的，由所在单位人事部门出具情况说明；无工作单位的，提供个人签署的无违法犯罪记录承诺书。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 刘渊 韩中军)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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