洛阳轴承研究所有限公司：推动高精度轴承制造智能化

26日，在洛阳轴承研究所有限公司生产车间，工作人员加紧生产高精度精密轴承产品。
26日，在洛阳轴承研究所有限公司生产车间，工作人员加紧生产高精度精密轴承产品。
26日，在洛阳轴承研究所有限公司生产车间，工作人员加紧生产高精度精密轴承产品。
该公司位于涧西区科技工业园，是专业研制“高、精、尖、特、专”轴承产品的高新技术企业，集产品设计研发、生产制造、技术服务于一体，是我国轴承行业唯一的国家级一类综合性研究所。
近年来，该公司加强科技创新，攻克高精度精密轴承制造关键核心技术，大力推动高精度精密角接触球轴承智能化、信息化生产制造，助力洛阳打造全国重要先进制造业基地。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 刘一鹏 摄)
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