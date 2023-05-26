洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

公厕适老化改造，要多“扶”老人一把
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.28 08:25

　　厕所虽小，可谁也离不了。

　　目前，我市60岁及以上人口比重达18.7%，老龄化进程明显加快。在公园、商场等公共场所，安全、便捷如厕是老年人的切实需求。连日来，记者走访发现，在多处公共场所的厕所中，无障碍厕位已成标配，坐便器、扶手等设施一应俱全。在普通厕位，却很少能看到扶手等设施。

　　对此，一些老年人坦言，“蹲下去，难起身”的尴尬并不鲜见，如果普通厕位也装上扶手就好了。记者获悉，我市今年印发了《公厕品质提升工作方案》，随着该方案的实施，老年人外出如厕将更加方便。

　　老年人期盼普通厕位 也能装上扶手

　　人老腿先老，年纪大的老年人起身困难，蹲下去起不来，给日常生活造成了一定困扰。

　　家住西工区健康西路的王老太太今年76岁，平时喜欢在小区周围遛弯儿。“我出门前不敢多喝水，怕在外面上厕所。”她说，她所在的小区外面有一座公厕，但是里面的蹲位没有扶手，蹲下后起身有些困难，“我岁数大了，腿脚使不上劲儿”。

　　“我觉得公共厕所里的坐便器不太卫生，还是希望用蹲位，可蹲位一般没有扶手，蹲下就怕起不来。”说起在外面如厕，81岁的刘女士也很犯愁，“要是普通厕位能装上扶手，那就解决大问题了。”

　　市民董先生看到本网报道的26座公厕全天候免费开放后（>>>洛阳多座公厕试点实行24小时免费开放），也拨打66778866反映，建议这些公厕增设扶手和坐便器，方便老年人和孕妇使用。

　　据媒体报道，去年11月，在北京市方庄体育公园的公厕内，83岁的谭先生如厕时突发不适，在蹲位上站不起来，幸亏热心市民帮忙，老人才得到及时救助。

　　记者从市民政局获悉，截至2022年年底，我市常住人口为707.9万人，其中60岁及以上老年人有132.5万人，占常住人口的18.7%。处在老龄化社会中，老年人在公共场所的安全如厕问题，越来越被人们重视。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    爱吃凉菜不？送你一份“健康清单”
    爱吃凉菜不？送你一份“健康清单”
    爱吃凉菜不？送你一份“健康清单”
        凉拌三丝、黄瓜拌皮蛋、小葱拌豆腐……每到夏季，凉菜就成了不少家庭餐桌上的解暑明星菜。在家自制凉菜要注...
  • ·糖友旅游这样做 心情舒畅血糖稳
  • ·家有小宝的请注意 这两个病“联手作案”了
  • ·老年人皮肤瘙痒怎么办
    		•
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
        端午节假期将至，暑假的脚步也不远了，很多读者询问市区周边有没有适合举家出游的地方？听说伊川县水寨镇有...
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
  • ·一条运河穿园过 如画美景醉游人
    		•  
    新闻排行
  • 隋唐洛阳城天津桥规划设计方案 请您建...
  • 阵雨+雷暴大风+冰雹！今夜起洛阳强对...
  • 严禁进入！部分黄河靠河区域实行封控管理
  • 科技助力乡村振兴！洛阳将选派272名科...
  • 连续两个月，洛阳地铁限时免费乘、学...
  • 省运会太极拳项目开赛 17市273人洛阳...
  • 涉企纠纷“一网通办”！洛阳出台措施...
  • 江凌与外交部驻港公署特派员刘光源一...
  • @洛阳考生：47所高校拟在我省招收定向...
  • 洛阳召开高质量创建全国文明城市工作...
    		•
    百姓呼声
    河科大一附院住院期间一欠费就停药？
    全市中小学从7月7日起放暑假，9月1日开学
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    开元湖随拍

    洛浦晨曦

    观小浪底泄洪

    朱樱湖湿地随拍
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605