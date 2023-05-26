公厕适老化改造，要多“扶”老人一把

连日来，记者走访发现，在多处公共场所的厕所中，无障碍厕位已成标配，坐便器、扶手等设施一应俱全。在普通厕位，却很少能看到扶手等设施。

厕所虽小，可谁也离不了。

目前，我市60岁及以上人口比重达18.7%，老龄化进程明显加快。在公园、商场等公共场所，安全、便捷如厕是老年人的切实需求。连日来，记者走访发现，在多处公共场所的厕所中，无障碍厕位已成标配，坐便器、扶手等设施一应俱全。在普通厕位，却很少能看到扶手等设施。

对此，一些老年人坦言，“蹲下去，难起身”的尴尬并不鲜见，如果普通厕位也装上扶手就好了。记者获悉，我市今年印发了《公厕品质提升工作方案》，随着该方案的实施，老年人外出如厕将更加方便。

老年人期盼普通厕位 也能装上扶手

人老腿先老，年纪大的老年人起身困难，蹲下去起不来，给日常生活造成了一定困扰。

家住西工区健康西路的王老太太今年76岁，平时喜欢在小区周围遛弯儿。“我出门前不敢多喝水，怕在外面上厕所。”她说，她所在的小区外面有一座公厕，但是里面的蹲位没有扶手，蹲下后起身有些困难，“我岁数大了，腿脚使不上劲儿”。

“我觉得公共厕所里的坐便器不太卫生，还是希望用蹲位，可蹲位一般没有扶手，蹲下就怕起不来。”说起在外面如厕，81岁的刘女士也很犯愁，“要是普通厕位能装上扶手，那就解决大问题了。”

市民董先生看到本网报道的26座公厕全天候免费开放后（>>>洛阳多座公厕试点实行24小时免费开放），也拨打66778866反映，建议这些公厕增设扶手和坐便器，方便老年人和孕妇使用。

据媒体报道，去年11月，在北京市方庄体育公园的公厕内，83岁的谭先生如厕时突发不适，在蹲位上站不起来，幸亏热心市民帮忙，老人才得到及时救助。

记者从市民政局获悉，截至2022年年底，我市常住人口为707.9万人，其中60岁及以上老年人有132.5万人，占常住人口的18.7%。处在老龄化社会中，老年人在公共场所的安全如厕问题，越来越被人们重视。