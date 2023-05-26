洛阳召开高质量创建全国文明城市工作推进会

昨日，我市召开高质量创建全国文明城市工作推进会，深入贯彻落实省委书记楼阳生来洛调研指示要求和市委常委会会议精神，对文明城市创建、城市提质工作进行再动员再安排再部署。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。

昨日，我市召开高质量创建全国文明城市工作推进会，深入贯彻落实省委书记楼阳生来洛调研指示要求和市委常委会会议精神，对文明城市创建、城市提质工作进行再动员再安排再部署。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。

杨骁在讲话中指出，各级各有关部门要以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，进一步提高政治站位，提升思想认识，自觉把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯彻落实到文明城市创建和城市提质工作的全过程、各方面，切实增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，持续提升文明城市创建和城市提质工作质效。要对标文明城市创建要求，聚焦城市提质重大基础设施、重大民生工程和重点片区改造，结合文旅产业发展，尽快打造一批亮点项目，扎实推动文明城市创建和城市提质工作见到更大成效。要常态化开展“五项治理”，加强市场、医院、交通场站等重点区域综合环境治理，集中解决好文明城市创建的短板弱项问题；加快推进城市阳台、天街十二坊、隋唐大运河国家文化公园等项目，推动重点工程建设提速增效；重点打造邻里中心，加快片区级中心建设和展示，持续擦亮公共服务进社区、“三自”组织建设等特色品牌；强力推动老旧小区改造、社区体育公园建设等民生工程，显著提升群众幸福感获得感满意度。要压紧压实责任，健全工作机制，加强督促指导，强化节点意识，推动我市高质量创建全国文明城市工作晋位争先、城市提质工作提档升级，为现代化洛阳建设作出更大贡献。

市委常委、秘书长王军主持会议，并对做好下一步工作提出具体要求。副市长李新红对城市提质工作进行部署。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)