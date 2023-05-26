洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳召开高质量创建全国文明城市工作推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.28 08:19

　　昨日，我市召开高质量创建全国文明城市工作推进会，深入贯彻落实省委书记楼阳生来洛调研指示要求和市委常委会会议精神，对文明城市创建、城市提质工作进行再动员再安排再部署。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话。

　　杨骁在讲话中指出，各级各有关部门要以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，进一步提高政治站位，提升思想认识，自觉把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯彻落实到文明城市创建和城市提质工作的全过程、各方面，切实增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，持续提升文明城市创建和城市提质工作质效。要对标文明城市创建要求，聚焦城市提质重大基础设施、重大民生工程和重点片区改造，结合文旅产业发展，尽快打造一批亮点项目，扎实推动文明城市创建和城市提质工作见到更大成效。要常态化开展“五项治理”，加强市场、医院、交通场站等重点区域综合环境治理，集中解决好文明城市创建的短板弱项问题；加快推进城市阳台、天街十二坊、隋唐大运河国家文化公园等项目，推动重点工程建设提速增效；重点打造邻里中心，加快片区级中心建设和展示，持续擦亮公共服务进社区、“三自”组织建设等特色品牌；强力推动老旧小区改造、社区体育公园建设等民生工程，显著提升群众幸福感获得感满意度。要压紧压实责任，健全工作机制，加强督促指导，强化节点意识，推动我市高质量创建全国文明城市工作晋位争先、城市提质工作提档升级，为现代化洛阳建设作出更大贡献。

　　市委常委、秘书长王军主持会议，并对做好下一步工作提出具体要求。副市长李新红对城市提质工作进行部署。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    爱吃凉菜不？送你一份“健康清单”
    爱吃凉菜不？送你一份“健康清单”
    爱吃凉菜不？送你一份“健康清单”
        凉拌三丝、黄瓜拌皮蛋、小葱拌豆腐……每到夏季，凉菜就成了不少家庭餐桌上的解暑明星菜。在家自制凉菜要注...
  • ·糖友旅游这样做 心情舒畅血糖稳
  • ·家有小宝的请注意 这两个病“联手作案”了
  • ·老年人皮肤瘙痒怎么办
    		•
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
        端午节假期将至，暑假的脚步也不远了，很多读者询问市区周边有没有适合举家出游的地方？听说伊川县水寨镇有...
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
  • ·一条运河穿园过 如画美景醉游人
    		•  
    新闻排行
  • 隋唐洛阳城天津桥规划设计方案 请您建...
  • 阵雨+雷暴大风+冰雹！今夜起洛阳强对...
  • 严禁进入！部分黄河靠河区域实行封控管理
  • 科技助力乡村振兴！洛阳将选派272名科...
  • 连续两个月，洛阳地铁限时免费乘、学...
  • 省运会太极拳项目开赛 17市273人洛阳...
  • 涉企纠纷“一网通办”！洛阳出台措施...
  • 江凌与外交部驻港公署特派员刘光源一...
  • @洛阳考生：47所高校拟在我省招收定向...
  • 洛阳召开高质量创建全国文明城市工作...
    		•
    百姓呼声
    河科大一附院住院期间一欠费就停药？
    全市中小学从7月7日起放暑假，9月1日开学
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    开元湖随拍

    洛浦晨曦

    观小浪底泄洪

    朱樱湖湿地随拍
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605