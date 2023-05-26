洛阳警方提醒：新型毒品善伪装 提高警惕莫上当

说到毒品，你会想到什么？鸦片、大麻、海洛因……你可能想不到，毒贩们为迷惑受害者，不断翻新毒品花样，“奶茶粉”“跳跳糖”“笑气”等都是伪装的新型毒品，让人防不胜防。

说到毒品，你会想到什么？鸦片、大麻、海洛因……你可能想不到，毒贩们为迷惑受害者，不断翻新毒品花样，“奶茶粉”“跳跳糖”“笑气”等都是伪装的新型毒品，让人防不胜防。

在“6·26”国际禁毒日宣传活动启动仪式上，记者现场采访了我市警方禁毒部门民警，为您揭开新型毒品的外衣。来看清它们的真面目，坚决远离它们！

●“奶茶粉”

新型毒品“奶茶粉”遇水即溶，即冲即饮，与各类饮品混合后，口味几乎不发生变化，甚至香味都相似。“奶茶粉”其实是一种毒品伪装类别的统称，该毒品形态为粉末状，多用奶茶、咖啡、茶叶包等包装掩饰，冲泡后散发奶茶香味，混合了病毒、K粉，成瘾性强、毒性巨大。

●“跳跳糖”

这种新型毒品后劲很大，喝一次之后，大脑在两天之内都处于兴奋状态。不少人可能对曾经风靡一时的零食跳跳糖记忆犹新，它含在嘴里会吧嗒吧嗒地跳。不过，这里所说的“跳跳糖”可不是真正的零食，如果有不怀好意的人给你这种所谓的“怀旧零食”，一定要警惕。

●“笑气”

“笑气”学名为一氧化二氮，无色，有甜味，是一种氧化剂，有轻微麻醉作用。“笑气”并不会让人发笑，而是令人脸部肌肉失控，形成一个诡异的痴呆笑容，过量吸食“笑气”会引发精神疾病，甚至死亡。笑气虽然不是毒品，但也有很强的成瘾性，吸食后对人体的危害极大。