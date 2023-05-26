弥留之际，他叮嘱子女代缴3万元党费

近日，市退役军人事务局机关党委向上级党组织上缴了一笔3万元大额党费，这是有着73年党龄的已故老党员陈福忠，嘱托女儿陈何红代为缴纳的最后一笔特殊党费。

陈何红在翻看父亲生前获得的荣誉证书

近日，市退役军人事务局机关党委向上级党组织上缴了一笔3万元大额党费，这是有着73年党龄的已故老党员陈福忠，嘱托女儿陈何红代为缴纳的最后一笔特殊党费。

“父亲常说，是党的培养让他这个穷娃子过上了幸福生活。他一辈子都在教育我们，不能忘记党的恩情。”26日，52岁的陈何红回忆起父亲陈福忠的点滴教导，忍不住红了眼眶。

陈福忠生前居住在瀍河区某小区一处几十平方米的房子里，家中只有几件简单家具，卧室桌上摞着一些书报，衣柜中有几件叠得整整齐齐的旧军装，再无其他。

1927年，陈福忠出生在栾川一个贫寒家庭，幼时吃不饱、穿不暖。十几岁时，作为长子的他背负全家人的希望，到地主家里当长工。没过多久，他年幼的妹妹命丧狼口，让这个本就贫困的家庭雪上加霜。

谁能救百姓于水火？1948年，陈福忠参加革命，他深刻认识到，只有共产党才能领导人民翻身过上好日子。两年后，他正式加入中国共产党。

在部队期间，陈福忠先后两次荣立三等功，还荣获多项军中重要荣誉。1982年，他离休后被安置在原洛阳市军队离退休干部第一休养所。本应安享晚年的他却闲不住，先是到部队挂钩单位南新安街粮店义务帮忙，一干就是6年。1991年至2002年，年近古稀的他担任瀍河区兴隆街居委会党支部书记，为社区居民排忧解难，像老黄牛一样无私奉献，得到居民赞赏。

日常生活中的陈福忠生活俭朴，甚至有些“抠门”，却十分热心公益。汶川地震、新冠疫情，他带头捐款捐物；家乡修水利、建学校、筑公路，他多次慷慨解囊。

陈何红告诉记者，她和爱人都在市第一人民医院工作，可父亲生病却不愿麻烦儿女。她说，父亲年龄大了，身体每况愈下，生前最后半年里不得不频繁住院。然而，父亲一直担心住院花钱多，数次要求放弃治疗。在弥留之际，他千叮咛万嘱咐，务必为他缴纳一笔3万元的特殊党费。

“陈福忠老人一生都在用实际行动践行共产党人的初心和使命。他在生命的最后时刻让子女再缴一次党费，这是沉甸甸的嘱托，也是对党的忠诚和信仰，值得我们每一位党员同志学习，我们也会将这种信念传承下去。”市军队离退休干部休养服务中心第一休养所工作人员说。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 赵坤亮 文/图）