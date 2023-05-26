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@洛阳考生：47所高校拟在我省招收定向培养军士2625人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.28 08:29

　　昨日，记者从市教育考试中心了解到，今年47所高校拟在我省招收定向培养军士2625人，其中女军士26人，7月4日至6日填报志愿。

　　●报考条件

　　年龄不超过20周岁(2003年8月31日以后出生)、高考成绩达到我省2023年高职高专批录取控制分数线(185分)、志愿至少服现役满5年等。

　　●招生计划

　　47所高校拟在我省招收定向培养军士2625人，含女军士26人，详见《招生考试之友》。

　　●志愿填报

　　考生须于7月4日8时至6日18时，登录河南省教育考试院官网(www.haeea.cn)填报志愿。

　　●政治考核、体格检查

　　7月7日，省教育考试院官网公布政治考核、体格检查的最低控制分数线，同时公布政治考核和体格检查时间、地点及联系人等信息。高考成绩达到招生院校(仅限第一志愿)最低控制分数线的考生，携带本人身份证、准考证等相关材料，按规定时间到指定地点参加政治考核和体格检查。

　　河南省户籍的考生，政治考核由户籍所在地县(市、区)征兵办公室负责；非河南省户籍的考生，由毕业中学所在地县(市、区)征兵办公室负责。考生须在规定时间内到政治考核所在地县(市、区)人武部填写应征公民政治考核表。7月8日至22日，县(市、区)征兵办公室组织公安机关集中进行政治考核。

　　7月26日，考生可登录河南省教育厅便民服务大厅网站(http://bmfw.haedu.gov.cn)查询政治考核、体格检查结论。

　　●录取

　　我省定向培养军士招生在专科提前批次录取。省教育考试院从政治考核、体格检查合格考生中，区分男女生、文理科按院校招生计划数的一定比例进行投档；招生院校根据政治考核、体格检查情况及专业要求，由高分到低分择优录取。当第一志愿上线考生数量不足时，从非第一志愿投档录取，若生源仍不足，则从政治考核、体格检查合格考生中公开征集志愿录取。

　　●提醒

　　报考定向培养军士不需要缴纳任何费用(报名、政治考核、体格检查等均不收费)，官方不会委托其他机构或个人接受报名。咨询、举报电话：0371-81670219。

　　关于高招志愿填报，你有任何疑问，均可拨打电话18625795911与记者联系，我们将请专家为你答疑解惑。(洛报融媒·洛阳网记者 刘敏)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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