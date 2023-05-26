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考生注意！高招第一次志愿填报今日18时结束
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.28 08:14

　　今日18时，我省高招第一次志愿填报将结束。市教育考试中心二级主任科员高冰南提醒考生，抓紧时间填报志愿，不要等到最后一刻再提交。

　　关键词

　　录取时间

　　●高招第一次志愿填报什么时候结束？录取时间、征集志愿时间是怎么安排的？

　　答：我省高招第一次志愿填报时间为6月26日8时至28日18时，提醒考生把握好时间，不要等到最后一刻再提交，以免网络堵塞，影响填报。

　　具体录取时间、征集志愿时间如下——

　　1.军队招飞安排在本科提前批之前录取。如未被录取，考生仍可参加提前录取批次的军队、公安、司法、民航等院校的录取。

　　2.本科提前批(公安、司法专科同批进行)，录取时间为7月8日至10日，7月12日9时至18时征集志愿。

　　3.国家专项计划本科批，录取时间为7月11日，7月12日9时至18时征集志愿。

　　4.体育本科，录取时间为7月10日，7月12日9时至18时征集志愿。

　　5.艺术类本科提前批，录取时间为7月8日至11日，7月12日9时至12时征集志愿。

　　6.对口本科，录取时间为7月8日至10日，7月12日9时至18时征集志愿。

　　7.对口专科，录取时间为8月5日至7日，8月8日9时至18时征集志愿。

　　录取后，生源不足的高校将进行网上征集志愿。考生要及时查看自己的档案状态，若未被录取，但符合征集志愿填报条件，可根据自身情况按要求填报征集志愿。考生可登录省教育考试院官网查看征集志愿信息。

　　●我报了本科提前批志愿，是不是要等到录取结果出来后，才能报本科一批志愿？

　　答：不是，考生可按时间填报。本科提前批的录取时间为7月8日至10日，本科一批志愿填报时间为6月30日8时至7月2日18时。若考生本科提前批未被录取，不影响本科一批录取；若考生被本科提前批录取，则不再看本科一批志愿。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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