阵雨+雷暴大风+冰雹！今夜起洛阳强对流天气来袭

据最新气象资料分析，受高空低槽和中低层切变线的共同影响，6月27日夜里至6月28日我市有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部伴有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气。

据最新气象资料分析，受高空低槽和中低层切变线的共同影响，6月27日夜里至6月28日我市有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部伴有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气。受大陆暖高压脊控制，6月30日至7月1日，我市北中部最高气温将达37℃以上。

一、具体预报

今天夜里：晴天转多云，西部、南部的部分地区有阵雨或雷阵雨，局部伴有短时强对流天气。

6月28日(周三)：多云转阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部伴有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气，气温25℃～32℃。

6月29日(周四)：阵雨转多云，气温24℃～35℃。

6月30日(周五)：多云到晴天，气温24℃～37℃。

7月1日(周六)：晴天到多云，气温25℃～37℃。

二、影响与建议

1.关注6月27日夜里至28日个别乡镇短时强降水等强对流天气引发的山洪、地质灾害、城市内涝等气象风险。

2.6月30日至7月1日高温中暑的气象风险高，应尽量避免午后高温时段的户外活动，外出做好防暑降温，驾车出行注意防范高温爆胎等交通事故。

3.有关部门应关注用电负荷，做好应急调度，保证群众正常生产生活，同时需防范电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。⑥