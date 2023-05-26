科技助力乡村振兴！洛阳将选派272名科技特派员

记者今日从洛阳市科技局获悉，河南省委组织部、省科技厅、省财政厅等部门日前联合公布了2023年度河南省科技特派员、产业科技特派员服务团选派名单，洛阳272名科技特派员和13个产业科技特派员服务团入选。

记者今日从洛阳市科技局获悉，河南省委组织部、省科技厅、省财政厅等部门日前联合公布了2023年度河南省科技特派员、产业科技特派员服务团选派名单，洛阳272名科技特派员和13个产业科技特派员服务团入选。

科技特派员制度通过选派有一定科技专业理论、技术、工作经验、指导方法和管理能力的教授、研究员、博士等中青年知识分子，深入农村一线服务“三农”，是探索解决新时期“三农”问题的一项重要创新与实践。洛阳此次入围的科技特派员和产业科技特派员服务团主攻科技领域主要分布在肉牛养殖、核桃、苹果、牡丹等产业领域，体现了对乡村特色产业的重点扶持。

近年来，洛阳各级科技特派员坚持以服务“三农”为出发点和落脚点、以科技人才为主体、以科技成果为纽带，累计开展科技服务1万多次，引进新品种500余个，推广新技术300余项，推动洛宁苹果、嵩县中药材、伊川谷子、汝阳红薯、新安樱桃等特色产业提质增效，在科技创新助力乡村振兴方面取得显著成效。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 曾雯昕 文/图）