严禁进入！部分黄河靠河区域实行封控管理

昨日，孟津融媒发布《关于加强调水调沙期间黄河安全管理的公告》，公告称目前黄河河道水位变幅大、水流速度快、持续时间长，可能出现岸线局部失稳、滑塌等安全风险。为确保调水调沙期间防汛工作的正常开展，保障市民朋友们的生命财产安全，需对部分黄河靠河区域实行封控管理。

昨日，孟津融媒发布《关于加强调水调沙期间黄河安全管理的公告》，公告称目前黄河河道水位变幅大、水流速度快、持续时间长，可能出现岸线局部失稳、滑塌等安全风险。为确保调水调沙期间防汛工作的正常开展，保障市民朋友们的生命财产安全，需对部分黄河靠河区域实行封控管理。 昨日，孟津融媒发布《关于加强调水调沙期间黄河安全管理的公告》，公告称目前黄河河道水位变幅大、水流速度快、持续时间长，可能出现岸线局部失稳、滑塌等安全风险。为确保调水调沙期间防汛工作的正常开展，保障市民朋友们的生命财产安全，需对部分黄河靠河区域实行封控管理。具体内容如下： 关于加强调水调沙期间黄河安全管理的公告 广大居民朋友们，黄河滩区各有关单位： 根据黄河防汛工作部署，黄河汛前调水调沙于6月21日开始，历时20天左右。期间最大水流量将达到4500立方米每秒。目前黄河河道水位变幅大、水流速度快、持续时间长，可能出现岸线局部失稳、滑塌等安全风险。为确保调水调沙期间防汛工作的正常开展，保障市民朋友们的生命财产安全，需对部分黄河靠河区域实行封控管理。现将有关事宜公告如下： 一、管制时间 2023年6月24日—2023年7月12日(具体以本次调水调沙结束时间为准) 二、管制范围 1.黄河小浪底、西霞院库区范围； 2.孟津区黄河南岸西霞院大坝以下至孟巩交界处黄河生态廊道以北区域； 3.孟津区黄河北岸西霞院大坝以下至孟州交界处滩区距河道水边线100米范围。 三、管制要求 1.调水调沙期间，除防汛应急工作人员和车辆外，其他人员和车辆严禁进入管制区域内； 2.严禁从事旅游、捕鱼、垂钓、游泳等涉水活动； 请以上区域内的所有人员于公告发布之日后自动撤出，调水调沙期间不得擅自进入该区域。 特此公告。 孟津区防汛抗旱指挥部 2023年6月26日 ⑥