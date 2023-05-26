涉企纠纷“一网通办”！洛阳出台措施优化法治化营商环境

27日上午，洛阳市人民政府新闻办公室举办新闻发布会，邀请洛阳市中级人民法院聚焦主责主业，正式发布《关于深入推进“万人助万企”优化法治化营商环境的若干措施》。

27日上午，洛阳市人民政府新闻办公室举办新闻发布会，邀请洛阳市中级人民法院聚焦主责主业，正式发布《关于深入推进“万人助万企”优化法治化营商环境的若干措施》。文件提出，将具体通过优化司法理念、创新工作机制、延伸司法服务三大领域若干措施，全力助推民营企业高质量发展，营造良好的法治化营商环境，为“建强副中心、形成增长极”，奋力在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌贡献司法力量。

围绕优化司法理念——

妥善审理涉企矛盾纠纷。依法妥善审理合同纠纷类案件，制裁违约失信行为，对暂时存在资金困难但有发展潜力的企业，特别是中小微企业，尽可能通过和解、调解等方式处理。

坚持宽严相济的刑事政策。严格落实认罪认罚从宽制度，对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，依法予以定罪免刑处理。依法审查涉案企业合规情况，督促整改企业围绕合规风险点健全完善合规制度，释放刑事司法善意，减少和预防企业犯罪。

强化善意文明执行理念。坚持加大执行力度与依法审慎精准适用民事强制措施并重，灵活运用“活封活扣”等手段帮助企业减负纾困、恢复发展，让民营企业感受到司法温度。