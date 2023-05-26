洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

涉企纠纷“一网通办”！洛阳出台措施优化法治化营商环境
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.27 15:49

　　27日上午，洛阳市人民政府新闻办公室举办新闻发布会，邀请洛阳市中级人民法院聚焦主责主业，正式发布《关于深入推进“万人助万企”优化法治化营商环境的若干措施》。文件提出，将具体通过优化司法理念、创新工作机制、延伸司法服务三大领域若干措施，全力助推民营企业高质量发展，营造良好的法治化营商环境，为“建强副中心、形成增长极”，奋力在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌贡献司法力量。

　　围绕优化司法理念——

　　妥善审理涉企矛盾纠纷。依法妥善审理合同纠纷类案件，制裁违约失信行为，对暂时存在资金困难但有发展潜力的企业，特别是中小微企业，尽可能通过和解、调解等方式处理。

　　坚持宽严相济的刑事政策。严格落实认罪认罚从宽制度，对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，依法予以定罪免刑处理。依法审查涉案企业合规情况，督促整改企业围绕合规风险点健全完善合规制度，释放刑事司法善意，减少和预防企业犯罪。

　　强化善意文明执行理念。坚持加大执行力度与依法审慎精准适用民事强制措施并重，灵活运用“活封活扣”等手段帮助企业减负纾困、恢复发展，让民营企业感受到司法温度。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    西瓜这层皮，消暑且味美
    西瓜这层皮，消暑且味美
    西瓜这层皮，消暑且味美
        西瓜是当下常见的水果，除了瓤能让人消暑解渴，它的皮也是中医师眼中药食同源的消暑食材。不知道怎么吃西瓜...
  • ·几只小龙虾下肚，她差点没了命
  • ·一到下午就头晕，这是“魔咒”吗
  • ·7个多月的宝宝贫血 跟添辅食不当有关
    • 农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
        端午节假期将至，暑假的脚步也不远了，很多读者询问市区周边有没有适合举家出游的地方？听说伊川县水寨镇有...
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
  • ·一条运河穿园过 如画美景醉游人
    		•  
    新闻排行
  • 江凌与中信集团总经理奚国华举行工作...
  • 外地在洛人员持居住证可以办理旅游年...
  • 徐衣显调研2023全省文旅文创发展大会...
  • @洛阳考生：又有多所高校公布预估分数线
  • 洛阳丰富夜间文旅新业态、新场景 点亮...
  • 最高气温将升至37℃以上！洛阳发布高...
  • 洛阳考生请注意！定向免费医学生本科...
  • 2023万里茶道——环中国自驾游集结赛...
  • 中考首日，8.9万余名考生奔赴考场
  • 今年中考作文咋破题 洛阳名师这样说
    		•
    百姓呼声
    河科大一附院住院期间一欠费就停药？
    全市中小学从7月7日起放暑假，9月1日开学
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    开元湖随拍

    夏荷

    洛浦晨曦

    朱樱湖湿地随拍
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605