省运会国际象棋赛开赛【视频】

27日上午，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组国际象棋比赛在洛阳开赛。比赛为期3天，来自10支省辖市代表队的40名选手参加比赛。

27日上午，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组国际象棋比赛在洛阳开赛。比赛为期3天，来自10支省辖市代表队的40名选手参加比赛。

据介绍，国际象棋又称西洋棋，是一种二人对弈的智力游戏。棋盘为正方形，由64个黑白(深色与浅色)相间的格子组成；棋子分黑白(深色与浅色)两色，每方各16枚棋子，分为王、后、车、象、马、兵等角色，比赛规则有点类似于中国象棋，曾被列为奥林匹克运动会正式比赛项目。中国在1956年将国际象棋列入正式体育比赛项目。

今年4月30日，中国棋手丁立人与俄罗斯棋手涅波姆尼亚奇争夺世界冠军。经过4个小时大战，最终，丁立人拿下涅波，加冕国际象棋男子棋王，成为第一位拿到国际象棋男子棋王的中国选手。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频）