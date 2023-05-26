省运会太极拳项目开赛 17市273人洛阳论道【视频】

缠绕折叠、松活弹抖、刚柔并济、快慢相间……27日上午，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组太极拳比赛在洛阳市体育中心体育馆开赛，17支省辖市代表队来洛论道，一起切磋交流，明动静开合之理，晓刚柔虚实之法。

缠绕折叠、松活弹抖、刚柔并济、快慢相间……27日上午，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组太极拳比赛在洛阳市体育中心体育馆开赛，17支省辖市代表队来洛论道，一起切磋交流，明动静开合之理，晓刚柔虚实之法。

本次比赛为期三天，由省政府主办，省体育局、省委直属机关工委、省教育厅、省总工会、洛阳市政府承办，共有273人参赛，规模创历届省运会之最。比赛分为青年组和中老年组两个组别，涵盖22岁至65岁年龄群体，按不同参赛群体特点，设置个人和集体两大类32个小项，包含太极拳、太极剑、太极器械等。

27日上午，女子中老年组传统陈式太极拳项目率先开赛。在第一场比赛中，洛阳选手冯双月以行云流水的动作套路赢得满场掌声，获得一等奖第一名，为洛阳代表队取得开门红。

据介绍，太极拳是一项古老而传统的拳法，因其节奏快慢适中，强度适当，适合多个年龄段人群习练。坚持科学锻炼者，不仅能强身健体而且能开阔心胸、陶冶性情，因此越来越受到广大健身爱好者的喜爱。据不完全统计，洛阳有数万人常年坚持太极拳运动。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频）