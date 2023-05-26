隋唐洛阳城天津桥规划设计方案 请您建言献策

27日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳市日前组织编制了《隋唐洛阳城天津桥规划设计方案》，拟于6月29日组织召开座谈会，面向全市征集20名热心市民，参与研讨隋唐洛阳城天津桥规划设计方案。

27日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳市日前组织编制了《隋唐洛阳城天津桥规划设计方案》，拟于6月29日组织召开座谈会，面向全市征集20名热心市民，参与研讨隋唐洛阳城天津桥规划设计方案。 27日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，洛阳市日前组织编制了《隋唐洛阳城天津桥规划设计方案》，拟于6月29日组织召开座谈会，面向全市征集20名热心市民，参与研讨隋唐洛阳城天津桥规划设计方案。 ●座谈时间：2023年6月29日9：30 ●座谈地点：洛阳市规划展示馆二楼会议室 ●座谈内容：研讨隋唐洛阳城天津桥规划设计方案 ●报名方式：填写报名表后发送至电子邮箱lyghjszk@163.com(来信请注明“隋唐洛阳城天津桥意见”字样)，报名截止时间为6月28日中午12：00。 ●注意事项：会议限定20名热心市民参加。参会人员需携带有效身份证件，在29日9:20前到市规划展示馆签到。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图） 附件：隋唐洛阳城天津桥规划设计方案研讨会报名表