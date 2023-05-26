37℃+高温天气来了，洛阳急诊医生教你如何防中暑

27日，记者从洛阳市120急救指挥中心获悉，过去一周，洛阳市中心城区已至少出现4例中暑患者。27日，洛阳市或将出现37℃以上的高温天气，市120急救指挥中心提醒广大市民做好防护，谨防中暑。

户外街头，男士也都穿起防晒衣

27日，记者从洛阳市120急救指挥中心获悉，过去一周，洛阳市中心城区已至少出现4例中暑患者。27日，洛阳市或将出现37℃以上的高温天气，市120急救指挥中心提醒广大市民做好防护，谨防中暑。

洛阳市120急救指挥中心副主任孙爱明说，在近期求助的几例患者中，既有老人，也有壮年和少年，中暑时段在早上10点至下午5点间。且近期反映路人晕倒的求助也明显增加，“不排除是中暑引起的。”

中暑都有哪些症状，持续高温天气，我们如何预防中暑？记者采访了河科大二附院急诊科主任林岩。

林岩说，中暑按照严重程度可分为先兆中暑、轻症中暑、重症中暑。重症中暑又分为热痉挛、热衰竭和热射病。先兆中暑又叫轻度中暑，中暑后患者会出现四肢无力发酸、注意力不集中的症状，甚至会头晕目眩、恶心想吐且没有食欲。轻症中暑者的体温大多会超过38℃，心跳加快、面色潮红、大量出汗及皮肤灼热，也可能出现四肢湿冷、面色苍白甚至血压下降等症状，这时需要马上将患者送到医院进行治疗，否则将有生命危险。重症中暑者表现为更加严重的肌肉抽搐、大汗、极度口渴、乏力、头痛、昏迷、惊厥、休克，还容易发生横纹肌溶解、全身器官的功能衰竭，这种情况极其危险。