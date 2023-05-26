@洛阳考生：这4所“大学”不存在！省教育厅发布重要提醒

昨日，河南省教育厅发布重要提醒称，我省不存在所谓“中原工业大学”“郑州黄河医学院”“郑州华夏医学院”“中原金融学院”等普通高等学校。请广大考生、家长不要误信、误传这些信息。

近日，个别自媒体发布所谓“河南4所劣质大学，每年坑害上万考生”等信息，给广大考生和家长造成了误导。昨日，河南省教育厅发布重要提醒称，我省不存在所谓“中原工业大学”“郑州黄河医学院”“郑州华夏医学院”“中原金融学院”等普通高等学校。请广大考生、家长不要误信、误传这些信息。

今年参加招生录取的考生，在填报志愿前可以查询教育部官网发布的《全国高等学校名单》和河南省教育厅官网发布的《2023年河南省具有普通高等学历教育招生资格学校名单》，关注教育部、省教育厅、省教育考试院等官方网站信息。考生填报志愿、查询录取结果，均可通过“河南省教育厅”和“河南省教育考试院”等官方平台，并借助学校官方渠道核实信息的真伪，切勿相信网上的虚假宣传。⑥