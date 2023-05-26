中考期间，洛阳考生和家长“有困难，找城管”

26至28日，洛阳市2023年中考举行，在城市区各个考点，都能看到“有困难，找城管”的标语。

26至28日，洛阳市2023年中考举行，在城市区各个考点，都能看到“有困难，找城管”的标语。

中考期间，洛阳市城市管理局出动执法车辆70台、执法队员180名，在城市区各考点设置29个助考便民服务点，免费为考生及其家长提供应急药品、饮用水等暖心服务。

26日早上，在洛阳市第八高级中学考点，一名家住洛龙区李楼街道的考生忘带准考证，向城管队员求助后，城管队员骑着摩托车变身“快递员”，载着考生家长回家取准考证，赶在开考前将准考证送到考点。

26日上午，在位于伊滨区的洛阳魏书生中学考点，由于考点与附近公厕距离较远，考虑到陪考家长的如厕难题，伊滨区城市管理局在该考点附近专门设置了一座移动公厕，受到家长点赞。

天气炎热，偃师区城管队员为考生和陪考家长免费发放矿泉水、扇子等降温用品；涧西区城管队员为送考家长免费发放西瓜；在英才初级中学考点，洛阳市城市管理局环境卫生服务中心、数字化中心打开会议室，方便考生和家长中午休息。

据了解，为更好服务中考，洛阳市城市管理局设立了城管直通车服务专线69912345，并成立爱心护学车队。中考期间，针对影响考生考试和休息的行为，广大市民可拨打69912345进行举报，城管部门将一律列为特急件快速办理，全程跟踪督办。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李新江 胡惠娟 文/图)