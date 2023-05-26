洛阳市今年已新增技能人才超17万人

记者从昨日召开的全市高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设工作现场会上获悉，我市今年已新增技能人才超17万人。

记者从昨日召开的全市高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设工作现场会上获悉，我市今年已新增技能人才超17万人。 记者从昨日召开的全市高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设工作现场会上获悉，我市今年已新增技能人才超17万人。 会议期间，与会人员先后前往伊川县、汝阳县，对高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设工作进行实地观摩，交流经验，分析形势，总结提升。 我市高度重视“人人持证、技能洛阳”建设工作，将其作为重点民生实事大力推进，并纳入政府目标考核体系，构建了市级统筹、人社牵头、部门协同、县区实施的工作格局。 今年以来，全市各级各部门聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴人才需求，研究制定具体政策，创新推进“人人持证、技能洛阳”建设工作。截至目前，全市完成职业技能培训25.03万人次，新增技能人才17.12万人(新增高技能人才4.07万人)。 会议指出，做好“人人持证、技能洛阳”建设工作，责任重大、任务艰巨，各级各部门要提高政治站位，切实增强工作责任感，正确认识面临的形势，坚持问题导向，鼓足干劲拼劲，加强统筹协调，凝聚工作合力，确保各项工作取得实效，确保圆满完成全年各项目标任务。 副市长王国辉参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李帆 李金鹏)