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河南省工业互联网一体化进园区“百城千园行”活动走进洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.27 08:47

　　昨日，河南省工业互联网一体化进园区“百城千园行”(洛阳站)活动正式启动。

　　该活动由省工信厅、省通信管理局、市政府主办，省工业互联网创新发展中心、市工信局、河南联通承办，以“工赋园区 数智未来”为主题，旨在通过政策解读、专家授课、案例分享、座谈交流、现场观摩等方式，宣讲国内外工业互联网发展前沿趋势，推动先进经验与成功模式复制推广，引领带动产业链供应链上下游和产业集群协同数字化转型。

　　在当日举行的启动仪式上，数十家省内外工业互联网平台、多位工业互联网专家齐聚一堂，围绕数字经济发展等领域，交流分享了工业互联网发展应用的典型经验和先进做法。

　　根据活动规划，后续我市将积极推进政策进园区、网络进园区、标识进园区等，打造一批产线级、车间级、工厂级“5G+工业互联网”典型示范场景，加快园区工业设备和业务系统上云上平台，鼓励园区企业接入标识解析体系，加速赋能广大企业特别是中小企业加快数字化转型，真正实现“大企业建平台，中小企业用平台”。

　　省工信厅二级巡视员李书晟、省通信管理局副局长方强、河南联通公司副总经理朱焰天、副市长牛刚参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎 郭影)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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