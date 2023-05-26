2023年河南省社区运动会洛阳赛区活动启动

三人四足赛、跳绳接力、踢毽子……伴着欢声笑语，一项项比赛火热进行。25日，2023年河南省社区运动会洛阳赛区洛龙站活动精彩启动。
三人四足赛、跳绳接力、踢毽子……伴着欢声笑语，一项项比赛火热进行。25日，2023年河南省社区运动会洛阳赛区洛龙站活动精彩启动。
三人四足赛、跳绳接力、踢毽子……伴着欢声笑语，一项项比赛火热进行。25日，2023年河南省社区运动会洛阳赛区洛龙站活动精彩启动。
本次活动以“全民健身共迎省运 踔厉奋发建设体育河南”为主题，是河南省社区运动会洛阳赛区的首站赛事。此次社区运动会分为国家体育锻炼标准达标测验和社区趣味运动会两项活动，包含掷实心球、十字象限跳、立定跳远和平板支撑等13个项目，集趣味性、竞争性于一体。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 张俊望 武文彤 摄影报道)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605