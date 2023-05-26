中考遇“高烤” 注意防暑降温

洛阳今天晴天到多云，午后部分山区有阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强对流天气，偏南风3级，气温23℃到36℃。

我市中考于6月26日至28日进行，需要注意的是，中考期间我市以晴热高温天气为主，午后部分地区有阵雨、雷阵雨，各位考生一定要注意防暑降温，外出记得带好雨具，防晒、遮雨两不误。

炎炎夏日，需要及时饮水，使体内有充足水分，但喝饮料要适量，避免造成血糖升高、肥胖等；外出注意防晒，尽量避免中午外出；可以吃些“酸”味食物促进消化；保证充足睡眠。

市气象台根据最新气象资料分析，短期内受高压脊控制，天气晴好，气温较高。27日夜里至29日受短波槽和中低层切变线的共同影响，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨。

最近几天天气预报

今天：晴天到多云，午后部分山区有阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强对流天气，偏南风3级，气温23℃到36℃。

明天：多云到阴天转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强对流天气，偏南风2级到3级，气温26℃到33℃。

29日(周四)：阵雨转多云，气温25℃到30℃。

30日(周五)：多云到晴天，气温24℃到36℃。

7月1日(周六)：晴天到多云，气温24℃到37℃。

7月2日(周日)：多云到阴天，部分地区转阵雨或雷阵雨，气温26℃到35℃。

(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)