洛阳昊隆药业：依托优势 打造生物医药产业发展体系

近日，在位于嵩县先进制造业开发区的洛阳昊隆药业有限公司内，工人正在进行枸杞的分装工作。
近日，在位于嵩县先进制造业开发区的洛阳昊隆药业有限公司内，工人正在进行枸杞的分装工作。
近日，在位于嵩县先进制造业开发区的洛阳昊隆药业有限公司内，工人正在进行枸杞的分装工作。
近年，嵩县依托独特的自然和资源优势，发展丹参、柴胡、皂刺、连翘、山茱萸、黄精“六朵金花”特色优势中药材产业，培育引进顺势、民生、昊隆等药企，建成“嵩县伏牛山中药材交易中心”，初步形成了集生产、加工、销售、科研于一体的生物医药产业发展体系，为洛阳生物医药产业发展注入新动能。(洛报融媒·洛阳网记者 李卫超 通讯员 赵明辰 摄)
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