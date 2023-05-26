请注意！洛阳这条道路通行规则改变

近日，市公安局交警支队七大队发布通知，自即日起，古城路与厚载门街交叉口地面辅道通行规则改变。 绘制雅琦 近日，市公安局交警支队七大队发布通知，自即日起，古城路与厚载门街交叉口地面辅道通行规则改变。 该路口从左至右更改为两个直行机动车道、一个掉头机动车道、一个右转机动车道、一个非机动车道。 在确保安全的前提下，该路口从西向东方向辅道右转车辆可直接右转，不受主道右转信号灯控制。此次通行规则改变，旨在降低该路口直行车辆与掉头车辆交叉通行风险。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东)