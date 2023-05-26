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洛阳考生请注意！定向免费医学生本科、专科均有招生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.27 08:38

　　定向免费医学生志愿怎么报？孩子没过本科线，能报吗？近日，不少考生和家长咨询定向免费医学生相关问题，市教育考试中心二级主任科员高冰南对此进行了解答。

　　●孩子成绩过了一本线，想报定向免费医学生，怎么填报志愿？

　　答：可于6月28日18时前，在本科提前批填报相关志愿。

　　根据教育部相关通知，今年河南招定向免费五年制本科医学生200人，其中河南科技大学招理科50人，河南中医药大学招文科10人、理科50人，新乡医学院招理科50人，南阳理工学院招理科26人、文科14人。各高校详细招生计划、专业，可查看《招生考试之友(专业目录)》。

　　以上免费医学生只招农村考生，要求考生本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地在农村，本人具有当地连续3年以上户籍；在一本线上择优录取，录取后签订定向培养和就业协议，拒签的取消当年录取资格；免收学费、住宿费，给予生活补助；毕业到定向农村基层医疗卫生机构服务6年。

　　●孩子成绩没过本科线，有机会报免费医学生吗？

　　答：有机会。今年我省新增洛阳职业技术学院和南阳医学高等专科学校专科层次订单定向医学生免费培养。相关招生计划以单列的形式编制在高职高专批，与其他专业区分，考生可于7月4日8时至6日18时填报志愿。

　　洛阳职业技术学院招200人，其中文科80人，理科120人。招生专业为临床医学和中医学，学制3年。河南省2023年普通高考过专科线的考生可报，以洛阳籍考生为主。拟被录取考生，入校前须和协议地县区政府(卫生健康委)、洛阳职业技术学院签订《洛阳市基层订单定向医学生培养协议书》，承诺毕业后到协议地农村基层医疗机构服务6年。在校期间，学费和住宿费，签约县区人民政府财政、签约县区医共体(用人单位)、学生各承担1/3。

　　南阳医学高等专科学校招200人，其中文科100人，理科100人；招生专业为临床医学和中医学，学制3年，具体情况可查看《招生考试之友(专业目录)》。

　　关于高考志愿填报，您有任何疑问，均可拨打电话18625795911与记者联系，我们将请专家为您答疑解惑。(洛报融媒·洛阳网记者 刘敏)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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