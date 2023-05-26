为党员拍摄“最美证件照”

为庆祝中国共产党成立102周年，连日来，涧西区珠江路街道延安社区持续开展“亮党员身份、展党员风采、树党员形象”活动，为辖区党员拍摄“最美证件照”。
为庆祝中国共产党成立102周年，连日来，涧西区珠江路街道延安社区持续开展“亮党员身份、展党员风采、树党员形象”活动，为辖区党员拍摄“最美证件照”。
为庆祝中国共产党成立102周年，连日来，涧西区珠江路街道延安社区持续开展“亮党员身份、展党员风采、树党员形象”活动，为辖区党员拍摄“最美证件照”。
背景墙、补光灯、三脚架、单反相机……摄影师用镜头定格温暖瞬间，进一步提升辖区党员的认同感、责任感和归属感。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姚晓明 马雪容 摄）
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