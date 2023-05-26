@洛阳考生：又有多所高校公布预估分数线

高考分数线揭晓后，填报志愿是头等大事。继昨日本网刊发近40所高校报考建议后，今日，记者继续为您梳理了更多高校的实用信息。

2023洛阳高招咨询会现场

高考分数线揭晓后，填报志愿是头等大事。继昨日本网刊发近40所高校报考建议后（>>>@洛阳考生：想上心仪高校，考到这个成绩有戏），今日，记者继续为您梳理了更多高校的实用信息。

●北京理工大学

招生人数：计划招生194人(含国家专项29人，筑梦计划18人)，其中理科183人，文科11人

填报建议：理科普通一批全省2000名以内，理科单列全省4000名以内，文科全省1100名以内可考虑报考

联系电话：刘老师13240110717

●河海大学

招生人数：本科一批263人，国家专项40人，高校专项19人

填报建议：理科全省18000名以内，文科全省3500名以内建议报考

联系电话：王老师18061705911、牛老师18061705226

●中国地质大学(北京)

招生人数：计划招理科92人(含国家专项17人)，文科5人，艺术类2人，高校专项计划8人

填报建议：2020年、2021年、2022年本科一批理科录取最低位次分别为26493名、25941名、26058名，文科录取最低位次分别为2756名、2650名、6902名，考生填报志愿时可参考

联系电话：010-82323688、82323788

●太原理工大学

招生人数：计划招124人

填报建议：理科全省2万名至2.8万名，文科全省前5000名可考虑填报

联系电话：0351-6014101、6014020