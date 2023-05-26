宜阳县甘棠村“三清两建”壮大集体经济

2020年年底，甘棠村的集体账面上仅有1800元；今年，账面数额有望改写成80万元。

2020年年底，甘棠村的集体账面上仅有1800元；今年，账面数额有望改写成80万元。

甘棠村，是宜阳县香鹿山镇的一个行政村，有2900余口人。这里南临洛河、背靠香鹿山，历史悠久，文化底蕴深厚。

63个大棚整齐排列，正在消毒杀菌；刚流转的150亩土地上，拖拉机纵横驰骋，翻出肥沃的新土；村北的水泥路旁，钻机铿锵、工人忙碌，两眼机井即将投用……日前，记者来到甘棠村，看到的是一片生机勃勃。

甘棠村地少人多，青壮年大部分外出打工，村内多妇女和老人。村子北面有120多亩耕地，2006年由某农业发展有限公司承包建设蔬菜大棚，然而，由于经营不善，不到两年时间公司倒闭，大棚废弃，土地闲置，长期无人管理。后来，有的大棚被一些村民无偿占用，在里面种菜、养猪，有的常年荒芜，成了垃圾场，群众意见较大。

2020年年底，甘棠村选举产生新一届“两委”班子。村干部发现，当时村集体账面上只有1800元，连交电费都不够。

2021年，在宜阳县纪委监委的帮扶指导下，甘棠村扎实开展“三清两建”专项行动，召开群众代表会议、公布财务账目、理清集体资产、化解矛盾纠纷、确定发展思路。大家一致认为，首先要收回村北的120多亩集体土地。

甘棠村党支部书记、村委会主任孙东东说，那段时间，他天天晚上到群众家里做工作，刚开始，对方连门都不让进。“我自掏腰包，买来鸡蛋、牛奶，一声声叔叔婶子叫着，给群众讲道理，说发展思路。”他说，“伸手不打笑脸人”，去的次数多了，群众也体谅到村干部的不易，态度慢慢发生了转变。

“集体土地成了垃圾场，我们看着都心疼。村干部一心想干事，我们必须支持。”村民张长升联合本村3位有威望的老人，同村干部一起做群众的思想工作，成效明显。

甘棠村“两委”干部克服困难，用两个月时间，将120多亩土地收归集体。经过协商，该村最终与洛阳民惠生态农业发展有限公司签订了合作协议，村里出土地，企业出技术，农民出劳力，采用“公司+农户”的方式，争取项目资金修建草莓大棚63个，三方按比例获得收益。该项目集高效农业、生态农业、观光农业于一体，于2021年9月建成，春节前，第一批草莓上了市。当年，甘棠村获得集体经济收益22.6万元，该项目安排本村及周边劳动力70余人，增加群众务工收入30余万元。

2022年，甘棠村集体收入达53万元，群众增加收入100余万元。随着集体经济的壮大，甘棠村以美丽乡村建设为契机，深挖召伯勤政廉政文化，大力提升人居环境，先后实施了厕所改造、污水治理、垃圾分类、墙体美化、村庄绿化等工程。

当前，甘棠村正在实施果蔬采摘二期项目，计划建设阳光大棚81个。项目建成后，村集体年收入有望达到80万元，安排劳动力150余人。

“我们将聘请专业团队，对甘棠村进行科学规划，恢复甘棠驿，修建召伯祠、村史馆和廉政教育基地，大力弘扬甘棠听政文化，建设美丽富裕文明示范村。”谈起甘棠村的发展，孙东东信心满满。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 王磊 李曼 谷矿强文/图）