今年中考作文咋破题 洛阳名师这样说

昨日上午，2023年中考语文考试结束后，作文成为热点。今年的中考作文难不难？咋写容易得高分？洛阳多位语文名师为你解析。

昨日上午，2023年中考语文考试结束后，作文成为热点。今年的中考作文难不难？咋写容易得高分？洛阳多位语文名师为你解析。

作文题目

1.记叙文：喊出__的名字

2.议论文：根据材料提炼观点。据考生回忆，材料内容为：小花虽渺小却仍能给世界增添色彩。

(作文要求均在600字左右，文中回避与考生相关的人名、校名、地名)

“最近几年，中考作文都关注‘我’与亲人、朋友、老师、社会的关系，虽然不少学生反映比较好写，但从以往阅卷来看，学生写作时缺乏对生活的感受力，语言干巴，因此分数不高。”洛一高附中资深语文教师毛静说，本次作文与去年形式有所不同，由一个半命题写作和材料写作组成，且有明确的文体要求，考生想写出彩并不容易。咋写能得高分？来看看资深语文老师的建议。

冯文静 东升二中九年级语文备课组组长、资深教师

题目一

“名字”代表一个人或一个群体等，当一个名字被“喊出”时，说明其有被追随和宣传的价值。考生补充题目时既可以写自己或身边某个具体的人，也可以写某个群体，比如奋斗者、奉献者、医生等。

写作时，考生应结合自己的生活经历和情感体验，把“为什么要喊出这个名字”写清楚，既要叙述具体的事件，也要描写动人的情景。此外，还要有真情实感，把“喊出这个名字背后的感受”写充分。

题目二

考生在审题时，应先抓住材料中的关键词，明确关键词的内涵和外延，然后建立思维链条，确定中心立意。

考生可以先明确小花的内涵，小花代表平凡和微小，但平凡并不是平庸，也应具有生命的骄傲和尊严。比如，电视剧《人世间》里的周秉昆，和其他兄弟姐妹比他很普通，但是他乐观、善良，人缘很好。从花上升到人生，可以从几个分论点展开论述，例如：乐观积极、自信自强、有担当等。