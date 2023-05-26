从炎帝神农氏起，中国进入文明时代。炎帝开创了农耕文明、礼乐文明，建立了强大的神农王朝。神农王朝的统治中心在河洛地区，统辖区域是黄河中下游。神农王朝历经十六世君王。

从炎帝神农氏起，中国进入文明时代。炎帝开创了农耕文明、礼乐文明，建立了强大的神农王朝。神农王朝的统治中心在河洛地区，统辖区域是黄河中下游。神农王朝历经十六世君王。

炎帝生于伊洛间

宋人罗泌《路史·炎帝》云：“姓伊耆，名轨。一曰石年，是为后帝皇君，炎精之君也。母安登，感神于常羊，生神农于列山之石室，生而九井出焉。炎帝长于姜水，成为姜姓。其初国伊，继国耆，故氏伊耆。”又转引郑玄《驳异义》云：“炎帝姜姓，太皞所赐；黄帝姬姓，炎帝所赐。伊，即伊尹之邦；耆，即文王之所伐者。”

这里说了炎帝的出生地和炎帝的都城。关于炎帝的出生地，文献记载很多。《帝王世纪》：“神农氏姜姓也，母曰任姒，有蟜氏之女名登，为少典妃，游于华阳，有神龙首感女登于常羊，生炎帝。人身牛首，长于姜水，有圣德，以火德王，故号炎帝。”

少典氏，又称有熊氏，活动的中心在洛阳熊耳山。有蟜氏活动的中心是伊洛河之北的平逢山，在今洛阳市孟津区横水镇。该山之东是穀城山、宜苏山。少典国君娶了有蟜氏之女任姒，即女登、安登。她“游于华阳，有神龙首感女登于常羊，生炎帝”。

华阳在哪里？《周礼·职方氏》云：“河南曰豫州，其山镇曰华山。”

钱穆《国史大纲》之《中原华夏文化之发祥》说：“华夏联称者，嵩山山脉亦得华名。《国语》：‘前华后河，右洛左济。’华在洛东，即今嵩山。”嵩山是一个庞大的山系，包括龙门山、万安山、九皋山，这是古华山。华阳指的是这个山系的范围。

“有神龙首感女登于常羊”，这里提到了常羊山和神龙首。常羊山在伊川，这里有一个山泉群，形成开阔的水潭，是甘泉河的源头之一。这与炎帝“生而九井出焉”的文献记载相符合。这里与羊有关的地名很多，如邵雍《十八日逾牵羊坂南达伊川坟上》的“牵羊坂”等。牵羊坂附近，有龙头沟，沟内有巨型天然石龙。石龙长九十余米，高近十米，形状与1987年濮阳西水坡遗址出土的远古蚌塑龙很相似。

女登“生神农于列山之石室”，列山指绵延四百里的熊耳山。炎帝有圣德，得到万民拥戴，成为天子，建立神农王朝。

炎帝建都于空桑

河南大学教授李玉洁在《炎帝、黄帝、蚩尤与西泰山研究》中说，炎帝“初国伊，继国耆，故氏伊耆”，这个“伊”就是伊水之“伊”。伊，即今洛阳伊水流域。洛阳有伊水，又名伊川；伊水之滨的山称为伊阙；古代伊水之滨的城称为伊阳。这些被称为“伊”的山川之间，孕育了一个伊氏部族，这是没有疑义的。

郑玄说：“伊，即伊尹之邦。”“伊尹之邦”，即伊尹的故里，在伊水之滨。炎帝“初国伊”，即建国于伊水之滨。夏朝末年，伊尹生于伊水之上。《吕氏春秋·本味》云：“其母居伊水之上孕，梦有神告之曰：‘臼出水而东走，毋顾。’明日视臼出水，告其邻；东走十里，而顾其邑尽为水，身因化为空桑，故命之曰伊尹。”清代毕沅曰：“以其生于伊水，故名之曰伊尹，非有讹也。” 《吕氏春秋·本味》又说：伊尹之母“身因化为空桑，故命之曰伊尹，此伊尹生空桑之故也”；“有侁氏女子采桑得婴儿于空桑之中，献之其君。其君令烰人养之”。《水经·伊水注》云：“长而有贤德，殷以为尹，曰伊尹也。”

空桑，就是炎帝的都城。《路史·炎帝》云：“炎帝参卢是曰榆冈，居空桑，政束急务，乘人而斗其捷；于是诸侯携贰，乃分正二卿，命蚩尤宇于小颢，以临西方，司百工。”这里的炎帝参卢，是十五世炎帝。那么，第一代炎帝的都城也应在这里。

空桑在何处？《明一统志》卷二十九云：“空桑涧，在嵩县南一十五里，昔有莘氏女采桑于伊川，得子于空桑中。”《清一统志》卷一百六十二云：“空桑涧水，在嵩县南八里，北流入伊。”《河南通志》卷七说：“空桑涧，在嵩县南一十五里，凤凰山下，一涧幽窗，相传有莘氏女采桑于伊川，得子于空桑中，长而相殷，是为伊尹。”毕沅《关中胜迹图志》卷十四说：“《嵩县志》：‘空桑涧，涧东有莘乐沟。’”

空桑涧在九皋山南麓，而九皋山有一个古老的部族，叫承桑氏，是最早种桑养蚕缫丝的部落。炎帝神农氏之妻，是承桑氏。《路史》说：“神农取于承桑氏，一曰桑水氏。”“至于炎居，复纳承桑氏。”炎居是第十世炎帝。承桑氏或桑水氏，居住在九皋山空桑涧水而得名。

炎帝的都城空桑，应位于九皋山空桑涧水附近。

强盛的神农王朝

记载炎帝神农氏世系的史籍主要有：《山海经》记载了炎帝的三个支系，晋代皇甫谧《帝王世纪》记载的炎帝有八世，宋代罗泌的《路史》记载的炎帝有十五世，加上蚩尤，共十六世。历代炎帝共同开创了强盛的神农王朝。

炎帝伊耆氏开创了农耕文明，发明中草药、茶道，建造宫室。他创立了商业，《易传·系辞下》云：神农氏“日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所”。货物的交换，促进了社会分工的形成，也使生产力得到更快地发展。

炎帝伊耆氏制礼作乐。《礼记·明堂位》曰：“土鼓、蒉桴、苇钥，伊耆氏之乐也。”土鼓，就是用陶制成鼓框圈和鼓面(之后鼓面逐渐地使用兽皮)，然后再用草和土抟成的鼓槌，击打鼓面，发出各种声音。这就是我国鼓乐的起源。伊耆氏还在芦苇秆上钻孔如笛，可吹出各种声音，即是最初的管乐器。土鼓、蒉桴、苇钥，合称为“伊耆氏之乐也”。

《礼记·郊特牲》云：“伊耆氏始为蜡，蜡即田祭，与种谷相协。”伊耆氏所创造的蜡祭，是我国最早祭祀农神的祭奠仪式；祭奠时用土鼓、蒉桴、苇钥等“伊耆氏之乐”进行。这些都是吉礼，是我国出现最早的吉礼。

二世炎帝柱，曾辅助伊耆氏使用耜耒以耕作，并也曾尝百草。《路史》卷十三载：炎帝柱“殖百疏，区百谷，别其疏遫，深耕圣作，以兴岁。天均时而地均财，于是神农之功广，而天下殷赈矣”。

五世炎帝承时，神农王朝开始征收赋税。《路史》云：“其政因民之仞，发虚土，监贾区；储偫废举，以符其诡。盖五百而始收，于是贡胥之法行焉。”《神农书》云：“承为民赋二十而一，按《管子》言，共工氏之霸，取民有法。而神农亦有终岁献贡之事，赋贡之来久矣。特神农教民稼而后有谷米之赋，帝承为之制尔。”

六世炎帝魁，重视开疆拓土，《淮南子·道应训》载：“宿沙之民皆自攻其君，而归神农。”高诱注曰：“伏羲、神农之间，有共工、宿沙，霸天下者也。”这是发生在炎帝魁时期的一件大事。

七世炎帝明，又称朱襄氏。他的主要贡献有三：“鼓五弦之瑟”、“造六书”、发明酿酒术。

《吕氏春秋·古乐》曰：“乐所由来者，尚也，必不可废。有节、有侈、有正、有淫矣。贤者以昌，不肖者以亡。昔古朱襄氏之治天下也，多风而阳气畜积，万物散解，果实不成，故士达作为五弦瑟，以采阴气，以定群生。”髙诱注：“朱襄氏，古天子炎帝之别号。士达，朱襄氏之臣。”

元末陶宗仪《书史会要》卷一云：“朱襄氏造六书。六书，八卦之变也。卦以六位而成书，以六文而显。六书者：一曰象形，二曰指事，三曰谐声，四曰会意，五曰转注，六曰假借。”当我国古代的图画文字形成之后，六书，即象形、指事、谐声、会意、转注、假借是古代文字发展中的重要环节。

七世炎帝明，是华夏酿酒鼻祖。晋朝江统《酒诰》云：“酒之所兴，肇自上皇。”这个上皇，就是炎帝明。《山海经》说：“鼓钟之山，帝台之所以觞百神也。”“觞百神”,指炎帝明酿制出美酒,祭祀百神。

据洛阳师范学院教授杨作龙《八代炎帝居伊洛考》的论述，炎帝明酿酒的地方在九皋山。九皋山，沼溪满山，其泉洁而香，适合酿酒。从九皋山沿伊河向北的山脉，到中溪村对面的双头寨入伊河，叫明山。从九皋山沿着明山向北的河流叫明水。明水源出九皋山北流，在烟云涧和瑶头村与康水汇合后称双溪水，向西在双头寨附近汇入伊河。中溪村西有鼓钟山，又名帝台山，附近有酒神庙。在明河入伊河口附近有聚仙观，明山的北尽头有明泉。这些都是与炎帝明有关的历史印记。

《左传·成公十三年》说：“国之大事，在祀与戎，祀有执膰，戎有受脤，神之大节也。”神农王朝的祭天处，在九皋山。《诗经·鹤鸣》云：“鹤鸣于九皋，声闻于天。鱼在于渚，或潜在渊。乐彼之园，爰有树檀，其下维谷。”《易经·中孚九二》云：“鸣鹤在阴，其子和之。吾有好爵，吾与尔靡之。”

《诗经》说的“其下维谷”，指九皋山三溪。三溪，指南溪、中溪、北溪。三溪，均在九皋山之北，这就是“鸣鹤在阴”的所在地。鹤为什么鸣于此？因为“乐彼之园，爰有树檀”。檀由“木”和“亶”构成。“亶”字有祭坛的含义，整个字的意思是种在祭坛上的树。那么，这个园，就是祭天之园。

“吾有好爵，吾与尔靡之。”是说祭祀必用酒，《山海经》里多次出现“酒”，无一例外都是“山经”部分作祭祀之用。

炎帝明之后，又传八世至炎帝参卢，与黄帝在阪泉之野大战，参卢大败，向南迁徙，从此活动在南方。(郑贞富)