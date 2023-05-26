26日，2023万里茶道——环中国自驾游集结赛车队抵达洛阳，来自全国各地的百余名赛车手打卡龙门石窟，助力“万里茶道”申遗工作的同时，感受洛阳历史文化名城的魅力。

26日，2023万里茶道——环中国自驾游集结赛车队抵达洛阳，来自全国各地的百余名赛车手打卡龙门石窟，助力“万里茶道”申遗工作的同时，感受洛阳历史文化名城的魅力。

“万里茶道”是一条历史悠久的茶叶贸易路线，发端于17世纪，是继“丝绸之路”之后又一条连接亚欧大陆的国际文化、商贸通道，途经福建、江西、河南等9省(区)及蒙古境内，最终到达俄罗斯圣彼得堡，全长1.4万余公里，沿线文物遗存丰富，是亚欧文明交流互鉴的重要物证。

市文物局相关负责人说，洛阳是“万里茶道”上的重要节点城市，因其独特的地理位置和城市功能成为“万里茶道”由水路向陆路过渡的关键城市。去年6月，洛阳山陕会馆作为洛阳市域内唯一一处遗产点被纳入“万里茶道”(中国段)申遗推荐点。

该负责人说，近年来，我市通过资料整理与专题研究、直播展演等形式传播“万里茶道”及山陕会馆遗产价值，让更多人了解“万里茶道”及相关申遗工作。下一步，他们将积极对接申遗技术团队，做好编制保护管理规划、完善申遗文本等工作，同时从洛阳“万里茶道”申遗工作出发，加强遗产研究、丰富展览展示内容，开展各类推广活动，进一步扩大“万里茶道”及山陕会馆的社会影响力。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 闫怡薇 通讯员 张瀚月）