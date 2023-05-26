中考首日，8.9万余名考生奔赴考场

昨日是中考首日，我市8.9万余名初三考生奔赴全市70个考点参加中考。旗袍、红色上衣、向日葵……考点外，家长、老师们“花样”送考，为孩子们加油助威。

考生在紧张备考

昨日是中考首日，我市8.9万余名初三考生奔赴全市70个考点参加中考。旗袍、红色上衣、向日葵……考点外，家长、老师们“花样”送考，为孩子们加油助威。

昨日7时，在洛一高、市职业高中、英才初中等考点外，不少考生、家长已在等候。在英才初中考点外，王女士手持向日葵，身穿旗袍，陪儿子中考，希望儿子能“旗开得胜”。

除了“旗袍妈妈”，也有不少老师为学生壮行。在洛一高考点外，市二外的老师组成的送考团格外显眼，他们身穿红色短袖衫，逐一与考生击掌，祝学生们赢得“开门红”。其中，初三班主任孙一茵穿的短袖衫别具一格——上面有全班30多名学生的亲笔签名。“我穿这件短袖衫送考，学生们看到后心里暖暖的，考试也更有信心。”孙一茵说。

在洛一高考点的送考队伍中，来自孟加拉国的Samira手捧鲜花，等候女儿。“我们一家在洛阳生活了5年，女儿学习不错，今年参加中考，我专门来给她加油。”Samira用一口流利的中文说。

中考首日，烈日炎炎，为帮助考生和陪考的家长，涧西区城管局在洛九高考点外设立爱心送考服务站，桌上的药品箱里摆放着风油精、藿香正气水、速效救心丸、创可贴等，供考生、家长免费使用。在市二十六中考点外，西工区城管局工作人员为陪考家长免费送矿泉水、扇子等。

今年中考，也有“小迷糊”。昨日上午，临近入场，在洛八高考点，有考生将准考证遗忘在家中，在各方协助下，考生没有耽误入场考试。

明日上午，我市9.9万余名初二考生将参加生物、地理中考，生物考试的入场时间为8时20分，9时15分以后禁止入场，考生不要迟到。(洛报融媒·洛阳网记者 何奕儒/文 王振华/图)

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交警、城管助力中考

中考期间，我市交警部门将根据需要适时封控道路，严查机动车乱鸣笛、摩托车飙车“炸街”等交通违法行为。同时，考务车辆和爱心送考车辆有轻微交通违法行为的，将予以口头警告，不进行现场处罚、扣车。如遇考生或其亲属求助，特殊紧急情况下可安排警车护送。

中考期间，市城管局设立城管直通车服务专线69912345，并成立爱心护考车队。针对影响考生考试和休息的行为，广大市民可拨打69912345进行举报，城管部门将一律列为特急件快速办理，全程跟踪督办。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 余子愚 通讯员 姜东 李新江 胡惠娟）