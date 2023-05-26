乡村旅居，开启田园诗意慢生活

天高云淡，去乡村体验郊野露营的乐趣；闲暇之余，到依山傍水的乡村民宿享受闲适生活……近年，以民宿度假、露营体验、休闲养生等为特点的乡村旅居日益升温，成为我市文旅市场的新亮点，吸引越来越多游客感受田园诗意，享受乡村慢生活。

天高云淡，去乡村体验郊野露营的乐趣；闲暇之余，到依山傍水的乡村民宿享受闲适生活……近年，以民宿度假、露营体验、休闲养生等为特点的乡村旅居日益升温，成为我市文旅市场的新亮点，吸引越来越多游客感受田园诗意，享受乡村慢生活。

乡村休闲度假，乐享田园慢生活

“这里山美水美，空气新鲜，良好的生态环境和独具特色的民宿，让人来了就不想走。”近日，在栾川县陶湾镇伊源康养谷，前来度假的郑州游客李坤对这里的环境赞不绝口。

伊源康养谷位于陶湾镇南沟，依山傍水，风光美丽。近年来，当地依托独特的山水资源，建设登山步道、漂流设施、乡村民宿，大力发展健康疗养、休闲度假等乡村旅游业态，吸引了不少游客亲近自然山水，在乡村旅居中体验舒适的慢生活。

融入自然，体验农事，品尝美食……随着大众旅游时代的到来，许多游客不再把观光作为乡村旅游的主要目的，而是希望进一步体验乡村慢生活。

临近暑期，在栾川县、洛宁县、新安县等地的景区及周边，一些特色民宿吸引了不少游客前来休闲度假。随着我市民宿产业的快速发展，一批精品民宿在青山绿水间“百花齐放”，吸引更多游客到乡村休闲度假。

蓝天白云、草地溪流、帐篷天幕……这样的露营画面，成为不少游客向往的“诗和远方”。我市一些县区抢抓露营旅游新风口，统筹规划和推动露营基地建设，并推出“露营+研学”“露营+演艺”等新模式，满足游客多样化需求。

从观光到旅居，让游客慢下来、留下来

如今，随着游客消费需求的不断升级，乡村旅游正由单一观光向观光、休闲、度假等复合型转变，并呈现出从乡村观光转向乡村旅居等新趋势。

初夏时节，位于嵩县黄庄乡西南部山区的三合村，迎来了一批又一批游客。近年，三合村依托优美的自然环境，大力发展以绘画写生为主导的特色产业，建成了集旅游、观光、休闲、写生等于一体的伏牛山“手绘小镇”，吸引了越来越多的学生和游客前来游玩、度假。

发展乡村旅居要突出自身特色。栾川县积极引导发展精品民宿，打造豫西高端民宿集群；嵩县强化旅游基础设施建设，打造一批乡村旅游示范片区和休闲康养度假单元；洛宁县打造环嶕峣山运动休闲游、环全宝山生态康养游等精品旅游线路……

近年，我市一些县区因地制宜，推动乡土风貌、特色资源与文化旅游有机结合，打造具有地方特色的乡村旅居新业态，让游客慢下来、留下来。

丰富沉浸式文旅业态，成为我市乡村旅居发展的新亮点。比如，栾川县依托景区、民宿打造沉浸式演艺项目、推出“民宿+剧本杀”新模式，洛宁县推出洛神演艺、写生体验等沉浸式体验项目等，为游客带来更加丰富、生动的乡村旅居体验。

丰富产品供给，从“卖”风光变为“卖”生活

洛阳文旅资源丰富，山水生态秀美，如何开发相关文旅产品，进一步做大乡村旅居新业态？

业内人士表示，当前游客对文旅产品的需求更加丰富，应有效利用当地乡村文旅资源，围绕不同游客群体推出亲子、研学、康养、休闲、娱乐等不同主题的乡村文旅产品，并优化乡村旅游服务模式，从“卖”风光升级到“卖”乡村生活体验。

“发展乡村旅居，要注重丰富游客体验。”洛阳旅游产教联盟负责人刘岩表示，可将自然、历史、文化、生活等特色元素融入乡村文旅产品中，开发诸如农事体验、民俗文化等具有地方特色的产品，用特色和丰富的旅游体验留住游客。

市文广旅局相关负责人表示，我市将围绕游客个性化、多元化、品质化旅居需求，依托黄河文化、伏牛山水、特色村镇等资源，加快推进精品民宿集聚区、自驾车旅居车营地等建设，打造一批精致温暖、舒适安逸的品质休闲住宿体验地，进一步提升乡村旅游服务品质，加快推动乡村旅游从观光游向体验游转变。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)