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36℃！37℃！洛阳高温天气火热上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.26 20:48

　　洛阳市中考于6月26至28日进行，需要注意的是中考期间，洛阳市以晴热高温天气为主，午后部分地区有阵雨、雷阵雨，各位考生一定要做好防暑降温的准备，外出记得带好雨具，防晒遮雨两不误！

　　洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高压脊控制，天气晴好，气温较高。27日夜里至29日受短波槽和中低层切变线的共同影响，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨。预计：

　　27日(周二)，晴天到多云，午后部分山区有阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强对流天气，偏南风3级，气温23℃～36℃。

　　28日(周三)，多云到阴天转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温26℃～33℃。

　　29日(周四)：阵雨转多云，气温25℃～30℃。

　　30日(周五)：多云到晴天，气温24℃～36℃。

　　7月1日(周六)：晴天到多云，气温24℃～37℃。

　　7月2日(周日)：多云到阴天，部分地区转阵雨或雷阵雨，气温26℃～35℃。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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