36℃！37℃！洛阳高温天气火热上线

洛阳市中考于6月26至28日进行，需要注意的是中考期间，洛阳市以晴热高温天气为主，午后部分地区有阵雨、雷阵雨，各位考生一定要做好防暑降温的准备，外出记得带好雨具，防晒遮雨两不误！

洛阳市中考于6月26至28日进行，需要注意的是中考期间，洛阳市以晴热高温天气为主，午后部分地区有阵雨、雷阵雨，各位考生一定要做好防暑降温的准备，外出记得带好雨具，防晒遮雨两不误！

洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高压脊控制，天气晴好，气温较高。27日夜里至29日受短波槽和中低层切变线的共同影响，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨。预计：

27日(周二)，晴天到多云，午后部分山区有阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强对流天气，偏南风3级，气温23℃～36℃。

28日(周三)，多云到阴天转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温26℃～33℃。

29日(周四)：阵雨转多云，气温25℃～30℃。

30日(周五)：多云到晴天，气温24℃～36℃。

7月1日(周六)：晴天到多云，气温24℃～37℃。

7月2日(周日)：多云到阴天，部分地区转阵雨或雷阵雨，气温26℃～35℃。

（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）