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洛阳市启动“6·26”国际禁毒日宣传活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.26 17:53

　　26日，洛阳市举行“6·26”国际禁毒日宣传活动启动仪式，旨在通过“健康人生，绿色无毒”主题宣传，进一步提高广大群众识毒、防毒、拒毒的能力和意识。

　　去年以来，洛阳市各级各部门按照标本兼治、打防结合、教管结合的原则，深入推动禁毒工作，破获毒品案件84起，抓获涉毒犯罪嫌疑人92名，强戒吸毒人员171名。

　　活动现场，洛阳市有关单位通过摆放展板、发放宣传资料、毒品模型展示、文艺表演等形式，广泛宣传禁毒知识，倡导群众强化“健康人生，绿色无毒”意识，远离毒品侵害。活动现场还发出禁毒倡议书，倡议广大群众严格自律，做抵制毒品的明白人；积极宣传，做全民禁毒的宣传员；全民参与，做不法行为的监督者；携手同行，做关爱涉毒者的引路人，共同打赢禁毒人民战争。

　　下一步，洛阳市将按照“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与”的禁毒工作格局，持续推动全市禁毒基础工作夯基提质、构建和完善禁毒共建共治工作机制等工作；围绕全国“清源断流”总体部署，始终保持对涉毒违法犯罪的高压态势，坚持全时域、全链条、全环节、全要素打击；紧盯青少年与合成毒品主题教育和毒品原植物禁种宣传，多策并举，从源头上遏制毒品危害；加强对社会面吸毒人员的帮扶矫治，着力为吸毒人员“回归”社会铺路造桥；依托河南省举报毒品违法犯罪奖励办法，激励和发动社会力量积极参与禁毒斗争，广泛发动群众积极举报涉毒线索，持续巩固和拓展禁毒斗争形势整体向好的态势，推动禁毒工作高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程昊 谭瑞祥 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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