中考期间，洛阳两类车辆轻微交通违法不处罚

近日，洛阳交警部门公布中考期间保障方案，其间，交警部门将全力保障交通安保管控到位、措施到位、服务到位，确保考试顺利举行。
近日，洛阳交警部门公布中考期间保障方案，其间，交警部门将全力保障交通安保管控到位、措施到位、服务到位，确保考试顺利举行。
近日，洛阳交警部门公布中考期间保障方案，其间，交警部门将全力保障交通安保管控到位、措施到位、服务到位，确保考试顺利举行。
中考期间，洛阳交警部门将加强考点周边道路的巡逻管控，强化疏导保通，根据需要适时封控道路，严查机动车乱鸣笛、摩托车飙车“炸街”等交通违法行为，确保考点周边道路安全畅通。同时，在各考点设立便民服务站，提供便民服务用品，并安排应急专用车辆，开辟“绿色通道”，全力以赴为考生提供高效服务。
洛阳交警部门表示，考务车辆和爱心送考车辆有轻微交通违法行为的，将予以口头警告，不作现场处罚、扣车。遇考生或亲属求助的，最大限度及时提供帮助，特殊紧急情况下，安排警车护送。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东 文/图）
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