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以赛促学！洛阳交运集团“人人讲安全 个个会应急”知识竞赛圆满收官
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 2023.06.26 17:56

　　“请问《安全生产法》规定的安全生产管理方针是什么？请作答……”今日上午，洛阳交通运输集团有限公司(以下简称为“洛阳交运集团”)举办“人人讲安全 个个会应急”知识竞赛决赛，来自下属单位的9支代表队，围绕安全生产知识展开激烈比拼，“以赛促学”筑牢安全生产防线。

　　今年6月是全国第22个“安全生产月”，为了进一步提升安全生产管理水平，杜绝安全风险隐患，洛阳交运集团积极围绕“安全生产月”开展系列活动，此次安全知识竞赛便是其中一项“重头戏”。自6月初安全知识竞赛启动以来，先后吸引2300余名员工参与其中。经过层层筛选，来自客运有限公司、货运有限公司、工业有限公司、多种经营管理部、物业管理部、集团机关等9支队伍27名选手进入决赛。

　　此次决赛共设置必答题、抢答题、风险题3个环节。竞赛内容涉及习近平总书记关于安全生产重要论述、《安全生产法》《河南省安全生产条例》及相关法规、安全生产常识、应急救援知识等多个方面，考题范围广，题型灵活多变，充分考察了选手们对安全知识理论及实际应用的掌握能力。

　　“回答正确，加十分！”“违规抢答，需要扣分！”“答对风险题，加30分！”……决赛现场高潮迭起，扣人心弦。必答题环节，选手们摩拳擦掌，展现出扎实的知识储备；抢答题环节，选手们马力全开，抢答器“啪啪”作响，比赛分数有起有伏，气氛紧张刺激；风险题环节，考验选手心理素质及临场发挥能力，选手们沉着应对，场下观众热情高涨；附加题环节，比赛进入白热化，观众纷纷为各自支持的队伍打CALL，掌声、欢呼声此起彼伏。

　　经过2个多小时激烈比拼，集团机关代表队获得一等奖，多种经营代表队、物业管理代表队获得二等奖，货运第一代表队、客运第三代表队、客运第二代表队获得三等奖。

　　在颁奖环节中，洛阳交运集团党委书记、董事长胡斌充分肯定了参赛选手们的精彩表现，并向获奖选手表示热烈祝贺。随后，他指出，希望全体干部职工以此次知识竞赛为契机，进一步提高对安全工作的认识，自觉地遵守安全生产法律法规，增强安全意识和防范能力，树立“居安思危”的忧患意识，切实把安全生产责任扛在肩上、落在行动上。(洛报融媒·洛阳网记者 郭瑛 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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