洛阳市场监管部门突击检查流动摊贩在用电子秤

计量监管“斤斤计较”，维护民生“公平秤”——25日至26日，洛阳市市场监管综合行政执法支队、各城区市场监管局执法人员，采取随机选取地点、随机抽查商户的方式，对洛阳流动摊贩的在用计量器具进行突击检查，并对发现的“鬼秤”现场依法处置。

计量监管“斤斤计较”，维护民生“公平秤”——25日至26日，洛阳市市场监管综合行政执法支队、各城区市场监管局执法人员，采取随机选取地点、随机抽查商户的方式，对洛阳流动摊贩的在用计量器具进行突击检查，并对发现的“鬼秤”现场依法处置。

25日晚、26日上午，记者跟随执法人员先后来到西工区纱厂东路、纱厂西路、涧东路、凯旋东路，涧西区芳华路、龙鳞路、武汉路、郑州路等处，对该区域售卖西瓜、桃子、卤味制品的流动摊贩所使用的电子秤逐一检查，重点检查经营者是否使用不合格计量器具，是否存在“短斤少两”欺诈消费者的违法行为等。

截至26日中午，执法人员共检查销售西瓜、桃子等水果，以及销售蔬菜等商品的流动摊贩137家，其中134家计量器具准确无误，1家计量器具未粘贴检验标识，2家计量器具超出误差允许最大值，属于缺斤短两的“鬼秤”，执法人员现场依法处置。

老百姓买菜、买水果时，电子秤是必不可少的计量工具。消费者怎样才能避免被“坑”？专业人员介绍，称重前要检查电子秤是否处于水平位置，下方台面上有没有异物；观察电子秤的重量显示是否为“0”，如果存疑，可以要求商家断电复位后再称重，并注意商家输入的单价显示数额，是否和售卖的价格一致。另外，您可以拿一个经过标准电子秤称量、已经知道重量的随身物品，比如手机、钥匙串等进行核准。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，洛阳各级市场监管部门将持续加大民生领域计量执法检查力度，严厉打击经营户利用计量器具作弊、缺斤短两、坑害消费者的不法行为，维护洛阳消费市场秩序，营造文明守信的市场环境，保护消费者合法权益。市民如果发现商户有“缺斤短两”行为，可直接拨打24小时热线12315进行投诉举报。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 李贵有 刘晶涛 陈翔文/图)