身份证和档案年龄不一致，退休时按哪个计算？最新解答来了

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我是企业下岗工人，身份证是1974年出生的，马上到50岁就可以办理退休手续了，但查询档案时发现最初招工时档案是1976年出生的，两者不一致，办理退休时按哪个计算？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我是企业下岗工人，身份证是1974年出生的，马上到50岁就可以办理退休手续了，但查询档案时发现最初招工时档案是1976年出生的，两者不一致，办理退休时按哪个计算？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我是企业下岗工人，身份证是1974年出生的，马上到50岁就可以办理退休手续了，但查询档案时发现最初招工时档案是1976年出生的，两者不一致，办理退休时按哪个计算？
洛阳市人力资源和社会保障局回复：根据豫人社养老{2013}43号文件规定：对参保人员出生时间的认定，实行居民身份证与参保人员档案相结合的办法。当本人身份证与档案记载的出生时间不一致时，以本人档案最先记载的出生时间为准。
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