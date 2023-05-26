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全供事业编！涧西区引进研究生学历人才50名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 涧西区人民政府 2023.06.26 15:05

　　昨日，涧西区人民政府网站发布《洛阳市涧西区2023年引进研究生学历人才公告》，公告称为深入实施人才强区战略，全面落实人才发展规划，储备培养一批涧西区经济社会发展急需紧缺高层次人才，经研究决定，面向社会公开引进研究生学历人才50名。

　　报名和资格初审

　　1.提交报名申请。考生于2023年7月4日8:30至2023年7月7日17:00期间登录洛阳人事考试网， 按网站提示进入网上报名系统，按照要求如实填写并保存报名信息。报名信息保存后，报名系统会自动生成并反馈一个报名序号，报名序号是报名者查询报考资格初审结果的重要依据，请妥善留存。报名信息保存后，请及时按系统提示上传照片。每名考生只能选择一个岗位进行报名，报名和参加面试使用的有效期内的二代居民 身份证或临时身份证必须一致。报名人员必须按照本人身份证等相关证件显示的个人信息进行报考，凡弄虚作假者按照有关法律法规进行处理。

　　2.查询资格初审结果。考生于2023年7月5日8:30至2023年7月8日17:00期间登录报名网站查询是否通过资格初审。通过资格初审的考生，不能再报考其他岗位。提交信息截止时间（7月7日17:00）之前，未通过审查的人员，可以改报其他职位，提交信息截止时间（7月8日17:00）之后，所有报考者不能再报考其他职位。通过报考资格初审的人员即可参加面试资格确认，不需要缴纳费用。

　　3.资格审查贯穿此次人才引进全过程。考生提供的有关材料必须真实有效，凡发现考生与引进岗位所要求的资格条件不符或提供虚假材料的，立即取消资格。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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