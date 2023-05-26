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跨区域文旅合作是共赢之路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.06.26 08:51

　　强调全省联动，叫响“行走河南·读懂中国”品牌；推出线路产品，促进文旅市场共通共赢……在昨日举行的2023河南省文旅文创发展大会新闻发布会上，“整合”“联动”成为关键词，联想到今天洛阳文旅提出要深化区域合作发展，此中深意，引人深思。

　　如今，文旅跨区域合作已成为推动文旅事业高质量发展的“联动轴”。从京津冀、长三角、川渝及长城、大运河沿线城市抱团组文旅CP，到淄博喊话推荐旅客到其他山东城市游玩，城市或区域间通过优势互补，为游客提供更多丰富的文旅供给，不仅能扩大“朋友圈”、做大经济圈，还能扩大影响力、彰显“大格局”。

　　前不久，省政府提出要整合郑汴洛旅游资源，推出高铁套票、旅游年票、景区酒店“大礼包”等优惠措施，也是同理。郑汴洛三地作为黄河沿岸的著名古都，本就一衣带水、情感相亲，此番文旅联动，打破了行政区划的桎梏，让更完整、更富魅力的河洛文化、中原文化呈现于世人眼前，为形成大旅游、大市场、大产业打下了良好基础。这次发布会提出，要针对暑期游特点，各省辖市、济源示范区、航空港区将推出更多诸如露营、夜游、消夏康养等暑期线路产品，举办音乐节、美食节等宣传促销活动，也必将把“行走河南·读懂中国”的品牌擦得更亮。

　　同时，洛阳与西安同为隋唐两京，可以说，共同寄托了国人心中的“诗和远方”。倘若两地能在线路互联、客源互送、品牌互推等方面更进一步，也必将共享共赢，促进文旅高质量发展，提升国人文化自信。

　　一花独放不是春，百花齐放春满园。今天的洛阳正积极与万达、华强方特等外部企业与城市合作，联动整合更多外部文旅资源和消费场景。相信未来，人们将更便利地拥抱“满园春色”，享受“诗和远方”。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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