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赛艇皮划艇比赛完美收官，洛阳队创省运会历史
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.26 08:47

　　昨日傍晚，为期一周的省十四运会青少年竞技组赛艇皮划艇比赛在宜阳县水上运动中心落幕。收官之日，洛阳队通力协作，勇夺7枚金牌，并创造了90分钟进账4金的纪录，最终以11金5银6铜的佳绩获得皮划艇项目奖牌、积分双料第一。

　　当天上午，洛阳队葛冬阳、周紫娴、段智敏、刘珂瑞4名女将联手夺得女子赛艇公开级乙组2000米四人双桨的银牌，拉开了洛阳队夺牌狂飙的序幕。此后，洛阳小将祖程硕夺得男子皮艇乙组1000米单人艇银牌，昌阳阳夺得女子皮艇乙组1000米单人艇铜牌。男子划艇乙组1000米单人艇决赛变成了洛阳选手的队内较量，最终，潘衍澍、张家硕包揽前两名。

　　之后，洛阳队夺金势头仍在继续：继首个决赛日联手夺得1枚金牌后，李晨昊、霍富强二人组再度发威，夺得男子皮艇甲组500米双人艇的金牌。在男子皮艇乙组500米双人艇决赛上，洛阳队同样不落下风，韩振豪、董亚博以明显优势夺得冠军。昨日上午的最后一个比赛项目是男女混合四人划艇1000米，洛阳选手王佳宝、张超、周静雅、朱春瑜四人一艇率先冲过终点，夺得金牌。

　　昨日下午，洛阳队一鼓作气，夺得女子划艇500米单人艇、男子皮艇甲组1000米单人艇、女子划艇1000米双人艇3枚金牌。至此，省运会青少年竞技组首个项目比赛圆满落幕。

　　在本届省运会上，洛阳队人才辈出，其中何鹏阁、李晨昊、霍富强3名选手每人夺得3枚金牌，他们将代表河南参加第一届全国学生(青年)运动会。

　　“首个比赛项目，洛阳队全体教练员顶住压力，圆满实现各项目标，巩固了皮划艇项目的领先优势。”洛阳市青少年体育训练中心主任陆宇凡说，在实际举行的20个皮划艇项目比赛中，洛阳队夺得了其中的11枚金牌，创造了该项目的省运会历史，这份成绩也是对过去5年洛阳健儿辛勤备战的充分肯定。下一步，我市将举办更多皮划艇赛事，引导更多孩子参与这项运动，同时深入推动体教融合战略，开展皮划艇运动进校园，加大皮划艇项目的宣传推广力度，拓宽人才选拔的渠道，为洛阳皮划艇事业提供长久的人才支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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