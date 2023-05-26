洛阳市再添4家省级质量标杆企业

记者日前从市工信局获悉，近日省工信厅发布公告，确定55个典型经验为2023年河南省质量标杆，其中4家洛阳企业入选，至此我市已拥有省级质量标杆企业28家。

记者日前从市工信局获悉，近日省工信厅发布公告，确定55个典型经验为2023年河南省质量标杆，其中4家洛阳企业入选，至此我市已拥有省级质量标杆企业28家。

质量标杆是企业在系统提升产品和服务质量的实践过程中形成的典型质量管理方法。省级质量标杆代表着全省范围内质量管理的先进水平，具有可借鉴、可推广的示范效应。

以此次入选的中实洛阳重型机械有限公司为例，该企业将智能制造和技术创新应用于产品生产核心领域，积极搭建5G远程专家诊断系统，真正实现产、供、销等全过程运营工作的信息化运行。洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司则通过推进基于“智能化、信息化”的全流程质量协同管控，促进车间生产线用工降低32%，单位每人每天产出水平提高48%，产品合格率提升11%，单位产值能耗降低50%。

结合深入推进“万人助万企”，当前我市还在积极开展“学标杆、做标杆、超标杆”质量标杆专题活动，加速推动全市制造业产品供给质量提高，助力全市企业向管理模式精细化、生产方式智能化、能源供给绿色化转型升级。

我市此次入选的4家省级质量标杆企业

●洛阳建龙微纳新材料股份有限公司“实施分子筛产品数字制造技术应用的经验”

●河南省耿力工程设备有限公司“实施匠心引领的全流程质量协同管理模式的经验”

●中实洛阳重型机械有限公司“实施基于远程故障诊断系统提高服务质量的经验”

●洛阳珠峰华鹰三轮摩托车有限公司“基于‘智能化、信息化’全流程质量协同管控的实践经验”

（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 翟芳芳 张三保）