洛阳市推动中色科技一项目签约落地

记者昨日从市工信局获悉，在日前召开的2023中国产业转移发展对接活动(河南)——设计河南暨工业设计专题对接活动中，我市成功推动中色科技股份有限公司(简称中色科技)一项目签约落地，将通过加速释放企业工业设计中心能力，解决行业难题，进一步提升洛阳工业设计水平。

记者昨日从市工信局获悉，在日前召开的2023中国产业转移发展对接活动(河南)——设计河南暨工业设计专题对接活动中，我市成功推动中色科技股份有限公司(简称中色科技)一项目签约落地，将通过加速释放企业工业设计中心能力，解决行业难题，进一步提升洛阳工业设计水平。

据了解，该项目将依托中色科技工业设计中心，围绕有色金属加工新工艺、高端装备、智能制造、“5G+”等领域开展设计与研发，积极攻克有色金属加工关键工艺技术难关，实现六辊铝带冷轧机组产品的进一步突破，加速推动具有自主知识产权的国产有色金属加工装备从“并跑”到“领跑”。

作为有色金属加工设计行业的“国家队”，中色科技此前成功研制出国产首台套2800毫米六辊铝带冷轧机组，在宽幅铝带冷轧设备上实现重大突破。该产品可满足高端航空薄板、汽车板轻量化批量生产需求，曾获评全省首台(套)重大技术装备和市制造业十大标志性高端装备，是迄今为止国内自主设计制造、装配集成的最宽规格六辊不可逆铝带冷轧机。

“通过此次项目签约落地，企业将积极释放设计的创新驱动效应，实现该产品的一系列升级，在满足行业重点领域高端铝合金带材生产需求的同时，为全市发展工业设计注入新的动力。”市工信局相关负责人表示。

除了积极推动产业对接，后续围绕各级工业设计中心等重要载体，我市还将加强梯次培育，同时积极梳理工业设计供需情况，通过在全市各县区开展工业设计服务供需情况调研、到重点企业实地察看工业设计开展情况并宣讲现有政策、到规模以上企业开展数字化转型及工业设计入企诊断等重点工作，进一步推进全市工业设计产业发展，为打造“设计河南”贡献更多力量。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 翟芳芳 王黎丽 张杭)