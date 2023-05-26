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@洛阳考生：想上心仪高校，考到这个成绩有戏
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.26 08:44

　　昨日，2023年高招咨询会在洛一高举行，近百所高校招生老师现场为考生和家长解读招生政策。本网为您奉上实用信息。

　　上海交通大学

　　招生人数：计划招生235人，其中文科1人、理科121人、高校专项25人、国家专项38人、强基计划11人、医学部(理科)39人

　　填报建议：理科全省前3000名可考虑填报，文科全省前100名可考虑填报

　　联系电话：陈老师17721313930

　　郑州大学

　　招生人数：计划招生6470人

　　填报建议：以下分数的考生可以冲郑州大学：普通类文科597分以上、理科583分以上，临床医学(5+3一体化)613分以上，护理555分以上，中外合作办学文科584分以上、理科573分以上

　　联系电话：19837120010、19837120029

　　同济大学

　　招生人数：文科17人(提前批2人、本科一批15人)、理科129人(含中外合作办学9人)、国家专项40人(理科)、高校专项48人(理科)、艺术类6人(文科4人、理科2人)

　　填报建议：理科650分以上(本科一批)、文科632分以上(本科一批)可考虑填报

　　联系电话：李老师13661868652

　　中国药科大学

　　招生人数：计划招生128人(含国家专项25人)，其中理科122人、文科6人

　　填报建议：理科全省前25000名以内可考虑填报，理科全省前23500名以内填报希望较大

　　联系电话：李老师18351991799

　　重庆大学

　　招生人数：计划招生264人，其中理科155人、文科10人、艺术类33人、高校专项13人、国家专项53人

　　填报建议：理科全省前8000名以内可考虑填报，文科全省前1200名以内填报希望较大

　　联系电话：胡老师13996479083

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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