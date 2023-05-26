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洛阳：直播经济激发青年创业热潮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.26 08:49

日辰集团主播带货现场

　　“未来，直播行业竞争会越来越激烈，有创意、有想法的主播更容易‘走’出来，且走得远。”近日，在瀍河区，电商创业者王晓光正在做直播前的准备工作。

　　王晓光是一名抖音时事评论主播。直播间隙，他告诉记者：“抖音零门槛进驻，能在家门口创业很知足，不仅能挣到钱，而且能照顾家。”

　　即便站在风口，也不一定能飞起来。最初，王晓光认为主播的工作是这样的：打开镜头，把自己的观点讲出来。但第一次试播，当镜头对准他，灯光打在他身上时，他竟然不知道该怎么讲了，直播间只来了两三名网友。“而且他们不太搭理我，直播远比我想象的要复杂，我要学习的还很多。”他说。

　　观看同类型视频、学习如何获得流量、自学视频剪辑及文字制作、了解国内外时事评论、阅读大量国内外历史书籍……自那次之后，王晓光开始了半年的深度学习。作为“素人”主播，他不仅要找到自己的核心价值，还要找到与同类主播的差异化表达方式。

　　如果说直播带货是人气比拼，平日的短视频制作则是人气积累。“涨粉丝还是要靠视频，如果你有一条视频突然火了，那么你的粉丝就会涨得很快。”王晓光说。几乎每天一睁开眼，他就开始想：“今天要发什么视频”“两周没怎么涨粉，情况已经很严重了……现在是瓶颈期”“怎么突破”……这些问题，他在吃饭、走路时都会想，有时甚至会想到失眠。

　　功夫不负有心人。2021年，王晓光的抖音直播开始“变现”，他便辞去工作成为专职主播。“由于妻子是洛阳人，加之洛阳正在建设青年友好型城市，所以我选择在洛阳开启自己的追梦之路。”他说，如今他的抖音粉丝量已接近80万。

　　“电商+直播”让越来越多的年轻人走上创业之路。

　　海归青年、热爱电竞、软件工程师……作为洛阳本土电商企业日辰集团的创始人，李晨身上有很多标签。凭借软件工程师的经历和对互联网市场的了解，他通过淘宝赚到了“第一桶金”。加之深耕日本护肤品市场和保健品市场，他开始从事跨境电商业务，这些都为今天的日辰集团打下基础。

　　“机会来了就要抓住。”李晨说，从2017年开始，他的公司通过小红书进行内容“种草”，并在2019年成为小红书首批代理商。2021年“双十一”，他的公司直播板块线上交易额达1000万元；2022年，他的公司成为日本品牌“晓姿”的品牌代理商，当年单月最高销售额突破1200万元，进一步推动了公司全产业链发展。

　　近年来，为加快线上经济发展，我市以电商转型发展为抓手，以培育直播电商、跨境电商等线上经济新业态为重点，通过线上线下企业联动，不断释放消费潜力。去年，我市电子商务交易额约3000亿元，同比增长超过10%。

　　“建设直播示范基地、招引直播电商全产业链主体、做大做强本土直播电商主体……”市商务局相关负责人表示，接下来，一方面，我市将做大做强本土直播电商主体，培育一批年直播带货销售额超千万元的直播电商主体；另一方面，将招引直播电商全产业链主体，积极招引淘宝、京东、拼多多、抖音、快手、小红书等知名直播电商平台在洛阳设立区域总部或区域运营中心，培育一批优质直播电商主体，发展平台经济、直播经济。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 秦利利 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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