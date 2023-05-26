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瀍河区纪委监委打出推动干部敢为“组合拳”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.26 08:45

　　“请出示你单位的人员名单和签到表”“请简要罗列一下你近三天的工作内容”连日来，瀍河区纪委监委工作人员深入区直各部门、各乡镇(街道)开展作风建设专项督查，持续整治形式主义官僚主义和不担当不作为问题。

　　诫勉2人，通报批评17人，责令两个党组织作出深刻检查……瀍河区纪委监委日前发出工作纪律督查通报，彰显了对“庸懒散浮拖”等工作作风问题的“零容忍”态度。

　　前不久，为切实提高全区党员干部干事创业主动性、积极性，瀍河区纪委监委出台“工作马上办，增强贯穿力”监督检查工作方案，对存在“庸懒散浮拖”问题的干部，根据情节轻重，综合确定风险预警“红、黄、蓝”三个等级。

　　针对一般问题，发放“蓝色督查令”，建议给予提醒谈话、责令检查、限期整改等处理；针对致使问题久拖不决的，发放“黄色督查令”，建议给予通报批评、诫勉、组织处理；针对致使问题严重拖延，影响重点工作进展的，发放“红色督查令”，依据情节建议给予相应的党纪政务处分。

　　同时，瀍河区纪委监委建立容错纠错机制，充分发挥监督执纪正向效应，2020年以来全区实施容错纠错12起47人，给勇于担当作为的干部吃下“定心丸”。

　　瀍河区聚焦监督执纪“后半篇文章”，对受过处分的党员干部开展暖心回访教育，使其消除顾虑、轻装上阵。截至目前，该区已有多名干部在受到党纪政务处分后，知错悔错，勇于担当，继续大胆工作并取得优异成绩，在影响期满后按照组织程序受到进一步重用和提拔。

　　近年来，瀍河区委认真落实党中央、中央纪委关于全面从严治党决策部署和市委、市纪委各项工作要求，坚决扛起全面从严治党主体责任，深入推进全面从严治党，全力支持区纪委监委履行监督责任，聚焦监督护航市委“四敢”意见落地见效，推进形成干事创业的强大凝聚力、创造力、战斗力，推进纪检监察干部队伍敢担当、善作为、勇斗争，持续营造风清气正政治生态，为全区经济社会高质量发展提供了坚强保障。

　　“动真格、出实招，就是要向‘躺平式干部’亮剑，为担当者担当、为负责者负责、为实干者撑腰。”瀍河区纪委监委相关负责人说，将坚持严管厚爱结合、激励约束并重，激励党员干部担当作为，涵养风清气正政治生态，大力营造实干争先、竞相出彩的浓厚氛围，推动保障市委“四敢”意见落实见效。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 霍颖莹）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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