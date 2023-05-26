考生请注意！高招志愿填报今日开始

昨日，我省高考成绩公布，分数线也已出炉。今日8时，高招志愿填报开始。

昨日，我省高考成绩公布，分数线也已出炉。今日8时，高招志愿填报开始。

高考成绩公布 有疑问可申请复核

昨日0时，我省高考成绩公布，许多家庭度过了一个不眠之夜。

考生若对成绩有疑问，可于明日18时前，持本人准考证，向所在报名点提交申请，逾期不予受理。应届生报名点为学籍所在学校，社会考生报名点为户籍所在地招办直属报名点。各级招生考试机构按照要求对考生成绩进行复核，主要检查答题卡信息是否与考生本人信息一致、是否漏评、小题得分是否漏计、各小题得分合成后是否存在差错，以及是否与公布的考生成绩一致，不复核评分宽严。

我省2023年普通高校招生录取控制分数线已公布，其中一本线文科547分、理科514分，二本线文科465分、理科409分，高职高专批文科、理科均为185分。

志愿填报 今日8时开始

高考成绩公布后，报志愿是头等大事。今年我省高招志愿分3次在网上填报，其中第一次志愿填报今日8时开始。

●第一次

6月26日8时至28日18时，填报军队招飞、本科提前批(公安、司法专科随该批)、国家专项计划本科批、艺术本科提前批、对口招生(本科、专科)志愿。

“本科提前批录取的院校和专业有体育类、军队院校、公安类(本科、专科专业)、司法类(本科、专科专业)、飞行学员、航海类(本科专业)、国家公费师范生、国家优师专项、地方公费师范生(本科专业)、免费医学定向就业类、全国重点马克思主义学院的马克思主义理论专业，以及经批准实行综合评价模式招生等教育部规定可安排在提前批次录取的院校和专业。”市教育考试中心二级主任科员高冰南说。

特别需要提醒的是，公安类、司法类的本科、专科专业，地方公费师范生中的“地方优师”“学科教师”“小学教育”“特殊教育”均在本科提前批招生，考生须于6月26日8时至28日18时填报志愿。

●第二次

6月30日8时至7月2日18时，填报艺术本科A段、艺术本科B段、特殊类型招生、本科一批、地方专项计划本科批、本科二批志愿。

●第三次

7月4日8时至6日18时，填报专科提前批和高职高专批志愿。

高冰南提醒考生，在填报志愿时，注意以下几点：第一，在选择院校和专业时，要注意查看志愿填报系统里的体检信息，不要填报自己身体条件不符合要求的专业。第二，为提高网上填报志愿效率，正式填报志愿前，考生可从考生服务平台下载、打印志愿草表，按要求认真查阅专业目录及招生章程，按照草表格式填写拟报考志愿，再进行线上志愿填报。志愿信息填写完成后，须认真细致地检查，确认无误后尽快保存，整个过程应在30分钟内完成，不要长时间等待，避免超时导致无法保存。第三，一定要注意志愿填报的时间，最好第一天完成填报，第二天进行检查，不要等到志愿填报截止前再填报，以免错过志愿填报时间。(洛报融媒·洛阳网记者 刘敏)