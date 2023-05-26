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洛阳市人大常委会党组（扩大）会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.26 08:44

　　昨日，市人大常委会党组书记、主任李保国主持召开市人大常委会党组(扩大)会议。

　　会议深入学习了习近平总书记近期重要讲话精神，集中学习了省委、市委重要会议精神，研究市人大常委会加强政治建设、讨论决定重大事项、重点工作监督等制度办法和机关组织人事、党风廉政建设等方面工作，听取了立法、监督、代表工作、新闻宣传、党务人事和后勤管理等5个统筹机制办公室上半年工作完成情况等汇报。

　　李保国强调，要进一步提高政治站位，深入贯彻落实习近平总书记关于总体国家安全观、坚定文化自信、生态文明建设等方面的重要指示要求，把握其核心要义和精神实质，坚持目标导向和问题导向相结合，综合运用法定职权，推动人大工作向中心聚焦、往创新拓展、为大局出力。要在立法、监督、代表等工作中发展全过程人民民主，树牢以人民为中心的发展思想，切实把体现人民利益、反映人民意愿、维护人民权益、增进人民福祉落实到人大各项工作中，积极回应人民群众新要求新期待。要完善立法体制机制，夯实立法基础，不断丰富立法形式，打造高素质专业化立法人才队伍，不断增强立法系统性、整体性、协同性、时效性，推动年度立法工作有序开展。要切实强化机关干部能力作风建设，引导人大党员干部大兴务实之风，弘扬清廉之风，不断提升履职能力和工作水平。要切实加强工作总结和谋划，对照年初确定的工作目标任务，及时总结提炼市人大立法、监督、代表、新闻宣传等重点工作经验做法，形成制度机制，持续推进、落实落细，并及时检视剖析存在问题、查找不足，拿出行之有效的解决措施和办法，补齐短板、堵塞漏洞，致力于各项工作提质增效，奋力推动人大工作高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 见习记者 赵晨熹 通讯员 王亮)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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