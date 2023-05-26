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鹢舟竞渡凝碧池
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2023.06.26 08:28

　　上苑清銮路，高居重豫游。

　　前对芙蓉沼，傍临杜若洲。

　　地如玄扈望，波似洞庭秋。

　　列筵飞翠斝，分曹戏鹢舟。

　　湍高棹影没，岸近榜歌遒。

　　舞曲依鸾殿，箫声下凤楼。

　　忽闻天上乐，疑逐海查流。

　　——唐·李怀远《凝碧池侍宴看竞渡应制》

　　在唐代，南方端午节盛行龙舟竞渡，相比北方，节日气氛更为浓郁。

　　后来，端午节龙舟竞渡之风从南方刮到了洛阳。武则天执政时，在凝碧池举办过竞渡活动，李怀远这首《凝碧池侍宴看竞渡应制》，说的就是这场竞渡活动。

　　凝碧池在何处？它是隋唐洛阳城的重要湖泊，位于唐代的神都苑。《唐两京城坊考》说神都苑“最东者凝碧池”。凝碧池湖面甚宽，池上有凝碧亭，东西五里(2.5千米)，南北三里(1.5千米)，面积约3.75平方公里。正如李怀远诗中所说，这里“波似洞庭秋”，风景优美，唐高宗、武则天、唐玄宗时期，皇家在重要节日的活动一般都在凝碧池举行。

　　这首诗里比较引人注意的一句是“分曹戏鹢(音同益)舟”。鹢，古书里说是一种像鹭的水鸟，画鹢鸟于船头象征着人们对征服水的企盼。还有一层隐含的意思，武则天作为女性统治者，竞渡活动自然不会用龙舟，因为龙象征男性统治者，可以认为“鹢舟”是“凤舟”的前身。

　　从诗中描绘的情景可以想见，端午节时，凝碧池上鹢舟竞渡，岸边鸾殿、凤楼中丝竹悦耳、舞姿婀娜，如天上仙境，一派盛世繁华景象。

　　端午节时，民间和官府也在洛河上举行竞渡活动。唐高宗时，都水监向朝廷上奏，请求派人到扬州修造端午节用的洛水竞渡船十艘，需用钱五千贯，请求迅速拨付。今年端午节，洛阳第五届端午龙舟大赛在洛河瀍壑朱樱段举行，您去看了吗？（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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